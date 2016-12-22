AUTUMN WOODS 'Уходящая осень...'

В окно постучала полночь,

и стук её был беззвучен.

На смуглой руке блестели

браслеты речных излучин.

Рекою душа играла

под синей ночною кровлей.

А время на циферблатах

уже истекало кровью…

(Федерико Гарсия Лорка «Ноктюрны из окна»)



Уходящая осень постепенно уступает место зиме, но именно на перепутье двух времён года расцветает пышным цветом особое состояние, ввергающее одних в пучину отчаяния, а других побуждающее открывать в себе потаённые творческие способности. И именно это состояние заставляет всех нас бродить по осенним лесам в поисках самого себя... Именно такие мысли посетят многих при прослушивании многослойного и рефлексивного альбома 'Doomed to Loneliness'. Об одиночестве и странствиях, саморазрушении и романтике мы говорили с группой AUTUMN WOODS в полном составе.



- Мир вам! Какими путями вы пришли именно к тропе одиночества и решили играть музыку, посвящённую странствиям человека во враждебном ему мире?

«Здравствуйте! На самом деле всё начиналось как у большинства групп. Просто в мае 2006-го собрались ребята по интересам и начали играть музыку. Ничего необычного в этом плане. Никто и не думал тогда о том, что именно мы будем петь, что будет описывать наша лирика. Постепенно, когда материал сочинялся, стала вырисовываться определённая картина. Но всё это случилось уже намного позже. Из-за постоянных смен состава мы переписывали альбом несколько раз. В итоге, два года назад, когда состав стал крепким, для того, чтобы нормально записаться, мы наконец-то серьёзно взялись за материал. Какие-то песни решили не записывать, отложить их в ящик до лучших времён или оставить на следующий диск, какие-то композиции, наоборот, решили включить в этот альбом. В итоге, получилась некая повесть о человеке. Но это всё происходило и происходит само собой. Есть идеи, мы ими делимся друг с другом и стараемся развивать».



- Название команды ассоциируется со строчкой из песни Rush. Вдохновлялись ли вы канадскими прогрессивщиками?

«Нет, не вдохновлялись. Скажем больше, мы их даже не слышали. Но при первой возможности обязательно ознакомимся с их творчеством».



- Возможно ли считать 'Doomed to Loneliness' концептуальной вещью? Каждый из нас рождается под забытой, откровенно несчастливой звездой, каждый день бродит по одиноким забытым местам, ночью мечтает о далёких мирах, но ждут его только похороны. И приходим, и уходим мы с бирками на ногах...

«Безусловно! Мы действительно старались сделать именно концептуальный альбом. Выстроить песни так, чтобы они описывали тему самокопания, саморазрушительную философию обречённого человека-одиночки. Мы хотели показать, что некоторые люди настолько сильно могут «зарыться» в негативных эмоциях, что в итоге это приводит к мыслям о суициде. Естественно, мы не одобряем такие вещи, а просто пишем о том, с чем сталкивается практически любой человек. Нужно всегда оставаться позитивными и жизнерадостными, направлять свою энергию на созидание и совершенствование самих себя. Ваш взгляд на концепцию альбома тоже очень интересен, думаем, что и с такой стороны можно к нему подойти».



- Отмечу, что лирика чрезмерно романтизирована, а лирический герой чрезмерно рефлексирует по поводу окружающего мира. Но подобных романтиков мы и раньше видели - с бутылками горячительного и с похмельными мордами. Хотите надеяться на лучшее?

«Мы ни на что не надеемся, а просто делаем. Каждый видит то, что он хочет. И если вы отметили для себя, что лирика чрезмерно романтизирована, то это тоже здорово, хотя мы не думали, что она вызовет подобные соображения».



- Известный психолог и философ Кларк Мустакас однажды высказался следующим образом: «Каждое истинное переживание одиночества предполагает противоречие или столкновение с самим собой... Это свидание с самим собой... - само по себе радостное переживание... И свидание, и конфронтация (с самим собой) суть способы поддержания жизни и внесение оживления в относительно застойный мир, это способ вырваться из стандартных циклов поведения». Возможно ли согласиться с подобной трактовкой?

«Да, возможно. Мы также хотели бы добавить, что, в принципе, любая негативная ситуация несёт в себе определённую пользу, делает человека крепче, сильнее. Самое главное - помнить об этом и извлекать пользу для себя. Иногда люди даже не подозревают, на что способны. Поэтому никогда не опускайте руки. Оставайтесь такими же весёлыми и жизнерадостными, как мы».



- «Веди меня скорей к мирам непознанным / Через зари позолочённые врата». А тут случайно Pink Floyd или Блейком не вдохновлялись?

«Нет, никем из них не вдохновлялись. Но, естественно, относимся с уважением».



- В последнее время у слушателей успехом пользуются либо фьюнерал, либо приблэкованный дум, однако и традиционный дум не до конца растерял свою популярность. А какая школа в настоящий момент ближе вам?

«Очень сложный вопрос. Когда группа только начинала свой путь, то была близка к традиционному думу, но сейчас это не так. Мы не хотим навешивать на себя ярлыки, пусть лучше это делают другие. Дело в том, что каждый из нас слушает очень разную музыку и не только тяжёлую, у всех есть опыт игры в различных командах и стилях, у нас разные взгляды на написание материала из-за разных предпочтений в тяжёлой музыке, поэтому каждый из нас преподносит свои идеи. Сказать, что играем именно дум, мы не можем. Да, на наш взгляд есть элементы дума, мелодичного дэта, некоторые замечают и другие элементы. Но какая школа нам ближе, мы не берёмся утверждать».



- Не так давно отцы дума Black Sabbath ушли на заслуженный покой, оставив трон молодым. Вот только придут ли на их место те, кто заставит говорить о себе наряду с бирмингемскими героями? Что-то терзают большие сомнения...

«Естественно, вторых Black Sabbath не будет и их место никто не займёт, они уникальны. Будет ли команда в данном стиле, которая принесёт что-то новое, сказать сложно. Сейчас вообще сложно кого-либо удивить в любых аспектах творчества. Слишком много информации, которую люди просто не успевают переварить или даже заметить. Ну и, конечно же, многое зависит от поклонников. Ведь они помогают сделать группу знаменитой, популярной, особенной. Музыка может быть очень крутой, но без хорошей поддержки ничего не получится. С уверенностью можем сказать, что интересных команд хватает как на отечественной сцене, так и на зарубежной, от материала которых получаешь удовольствие».



- В этом году вашей группе уже десять лет должно стукнуть. Как планируете справлять юбилей?

«Так вот в мае отпраздновали десять лет. Справляли в студии, занимаясь сведением альбома».



- И напоследок спросим у вас совета: как не быть обречённым на одиночество?

«Никто не обречён на одиночество. Просто занимайтесь теми вещами, от которых получаете удовольствие, общайтесь с друзьями и не позволяйте плохим мыслям доминировать над вами. Спасибо за интересные вопросы, были рады на них ответить. Всего доброго!».



Над наковальнями мрака

гулкое лунное пламя.

Ночь на пороге.

Сумрачный вяз обернулся

песней с немыми словами.

Ночь на пороге.

Если тропинкою песни

ты проберёшься к поляне...

Ночь на пороге.

...ночью меня ты оплачешь

под четырьмя тополями.

Под тополями, подруга.

Под тополями.

(Федерико Гарсия Лорка «Последняя песня»)





