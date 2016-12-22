OZZY OSBOURNE - похороните меня под...

Во время одного из недавних интервью OZZY OSBOURNE заявил, что желает, чтобы на его похоронах звучали песни из репертуара The Beatles - что-нибудь из альбомов 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' или 'Revolver'. "Но я точно не желаю, чтобы это был сборник моих хитов... Меня смущает такой вариант... И я не хочу... весёлых песенок — я же умер!" - добавил он. Но пока Оззи жив и поделился планами по записи нового сольного альбома после завершения прощального тура Black Sabbath. "Я сочиняю материал с Билли Моррисоном и Стивом Стивенсом. Стив не будет играть в моей группе, он занят с Билли Айдолом. Он друг Моррисона, который тоже играет с Айдолом... Написана уже одна песня, она пока называется "Crack Cocaine". В ней есть нечто блюзовое". Дата выхода альбома пока неизвестна. Оззи также сказал, что намерен продолжать выступать с концертами сольно до тех пор, пока сможет. Шарон Осборн, жена и менеджер Оззи, также подтвердила, что он продолжит сольную карьеру, как только прощальный тур завершится. Но и финал этой карьеры, по её словам, "уже не за горами". "Конечно, этого не случится в ближайшие двенадцать месяцев, но ему осталось не так уж и долго. Я не хочу, чтобы Оззи пел "Crazy Train", когда ему будет 75 лет. Я считаю, что лучше уйти, пока тебе не исполнилось 70, но уйти на пике".
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