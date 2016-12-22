QUEEN - Рами Малек сыграет Фредди Меркьюри

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Рами Малек сыграет Фредди Меркьюри в фильме о группе QUEEN. Картина находится в стадии подготовки с начала 2010 года. Роль певца изначально должен был исполнить британский актер Саша Барон Коэн ('Борат', 'Диктатор', "Бруно'). Но тот отказался от участия, объяснив это разногласиями с музыкантами группы. Затем на роль прочили Бена Уишоу, сыгравшего главного героя в фильме 'Парфюмер: История одного убийцы', однако и тот также ушел из проекта. Согласился Рами Саид Малек, которые родился в Лос-Анджелесе (хотя его родители родом из Египта). Самая известная его роль — хакер Эллиот Алдерсон в телесериале 'Мистер Робот'. За нее он получил премию "Золотой глобус". Фредди Меркьюри (настоящее имя — Фарух Булсара) родился в 1946 году в Занзибаре. В 1960-х годах он переехал в Великобританию и стал солистом группы Queen. В середине 1980-х музыкант заразился вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и в 1991 году скончался от вызванного им синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД).