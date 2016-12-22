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MEAT LOAF - новый мюзикл по...
2016-12-22
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postdateicon От: 10.12.2016 | postauthoricon Автор: от редакции
MEAT LOAF и его творчество всё больше входят в "большую культуру" - написанный композитором Джимом Стайнменом мюзикл 'Bat Out Of Hell - The Musical' по мотивам знаменитого одноименного альбома будет показан в лондонском зале Coliseum через 40 лет после выхода "источника вдохновения". Первый показ в Лондоне состоится 5 июня 2017 года. Однако ещё раньше постановку увидит аудитория Манчестера, с 17 февраля по 8 апреля, в тамошнем Opera House. История, на самом деле, ещё сложнее - Стайнмен сочинил этот мюзикл раньше появления альбома, в начале 70-х, однако он не был поставлен. Но некоторые песни из него были использованы на знаменитом диске Мита Лоуфа 1977 года, входящем и поныне в десятку самых продаваемых альбомов мира. В новой версии мюзикла прозвучат несколько песен Стайнмена, уже известных в исполнении Мита Лоуфа: "You Took The Words Right Out Of My Mouth", "Bat Out Of Hell", "I Would Do Anything For Love (But I Won’t Do That)" и "Two Out Of Three Ain’t Bad". Также в нем использованы две ранее не издававшиеся песни - "What Part Of My Body Hurts" и "Most And Not Allowed to Love".
















 





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