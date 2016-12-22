RUSH появились в мультсериале 'Гриффины'. В седьмой серии 15-го сезона этого сериала "High School English" канадцы исполняют свою классическую песню "Tom Sawyer". В данной серии персонажи 'Гриффинов' разыгрывают по ролям роман Марка Твена 'Приключения Гекельберри Финна'. В одной из сцен герои оказываются на концерте Rush. Питер Гриффин, играющий Гека, спрашивает Криса Гриффина, изображающего Тома Сойера, что он делает так далеко от дома. Тот отвечает: "Сегодня здесь играют Rush! Они написали обо мне песню". Rush уже не в первый раз предстают в виде персонажей мультфильмов. Одно время исполнение "Tom Sawyer" на концертах Rush предварялось вступлением, во время которого на экране демонстрировался клип, где эту песню исполняют герои сериала 'Южный Парк'.
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