YES - операция прошла успешно

Барабанщик Алан Уайт вернулся в состав YES к японскому туру. Хотя и был ранее вынужден пропустить летние гастроли группы по США в связи со срочной операцией замены позвоночного диска. Джей Шеллен, который заменял его, также поехал в Японию, чтобы прийти на помощь в случае необходимости. В феврале 2017 года YES проведут очередной ежегодный круиз Cruise To The Edge на борту океанского лайнера 'Brilliance Of The Seas'. Вместе со Стивом Хакеттом, Джоном Уэттоном, группами Kansas, Bad Dreams и The Neal Morse Band.