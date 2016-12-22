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YES - операция прошла успешно
2016-12-22
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postdateicon От: 10.12.2016 | postauthoricon Автор: от редакции
Барабанщик Алан Уайт вернулся в состав YES к японскому туру. Хотя и был ранее вынужден пропустить летние гастроли группы по США в связи со срочной операцией замены позвоночного диска. Джей Шеллен, который заменял его, также поехал в Японию, чтобы прийти на помощь в случае необходимости.  В феврале 2017 года YES проведут очередной ежегодный круиз Cruise To The Edge на борту океанского лайнера 'Brilliance Of The Seas'. Вместе со Стивом Хакеттом, Джоном Уэттоном, группами Kansas, Bad Dreams и The Neal Morse Band.
















 





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