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Гитарист оригинального состава группы GILLAN Стив Бирд скончался 2 октября в возрасте шестидесяти одного года от сердечного приступа, который случился с ним во время отпуска в Мюнхене. Карьера Бирда началась с группы ZEBRA. В 1978 году он присоединился к группе новой волны Neo, которая записывала альбом в лондонской студии Kingsway, принадлежащей Яну Гиллану. Тот услышал их и пригласил Бирда в состав своей команды Gillan. Затем Бирд ушел из Gillan и в 1982 году присоединился к аккомпанирующему составу поп-певицы Ким Уайлд, где работал 10 лет. Он является даже соавтором многих ее хитов. В 90-х Стив был участником 4 Bills And A Ben, куда также в разное время входили музыканты Status Quo Джон "Рино" Эдвардс и Джефф Рич. В последние годы Бирд продолжал гастролировать со многими артистами поп-сцены 80-х и работать исполнительным директором собственного лейбла Byrdsongs.