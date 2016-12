Поделиться новостью: ...и ещё:

9 декабря в издательстве Wymer Publishing состоялся релиз фотокниги DEEP PURPLE 'For One Night Only', в которую вошли фотографии из турне 1984 года, который был дан в поддержку альбома 'Perfect Strangers'. Книга с твердой обложкой, в которой 128 страниц, выпущена тиражом всего в 300 экземпляров. Каждый экземпляр подписан и пронумерован вручную.