KISS - такой футбол нам не нужен...

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Команда La Kiss, входящая в Лигу американского футбола в закрытых помещениях (AFL), совладельцами которой являются Пол Стэнли и Джин Симмонс из KISS, свернула свою деятельность. La Kiss были созданы в августе 2013 года, и её владельцы возлагали на неё большие надежды. Но посещаемость игр с участием La Kiss резко упала... Зато теперь басист и вокалист Kiss Джин Симмонс станет героем мини-серии комиксов 'Kiss: The Demon'. В них рассказывается история трёх поклонников Kiss, которые познакомились на их концерте и основали собственную группу, которой в конечном итоге "суждено изменить мир". Первый выпуск комиксов увидит свет в январе 2017 года.