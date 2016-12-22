Подписной индекс 36900
avto
Баннер
KISS - такой футбол нам не нужен...
2016-12-22
Читателей онлайн - 200

    


postdateicon От: 10.12.2016 | postauthoricon Автор: от редакции
Команда La Kiss, входящая в Лигу американского футбола в закрытых помещениях (AFL), совладельцами которой являются Пол Стэнли и Джин Симмонс из KISS, свернула свою деятельность. La Kiss были созданы в августе 2013 года, и  её владельцы возлагали на неё большие надежды. Но посещаемость игр с участием La Kiss резко упала... Зато теперь басист и вокалист Kiss Джин Симмонс станет героем мини-серии комиксов 'Kiss: The Demon'.  В них рассказывается история трёх поклонников Kiss, которые познакомились на их концерте и основали собственную группу, которой в конечном итоге "суждено изменить мир". Первый выпуск комиксов увидит свет в январе 2017 года.

















 





﻿
Поделиться новостью: ...и ещё:
 
﻿
Также читайте:


Подписка на 2017 год через редакцию СТАРТОВАЛА! Если вы хотите получать наш журнал в течение всего 2017 года (номера с 96 по 101 включительно), вы можете подписаться на него напрямую через редакцию...




Журнал Dark City совместно с интернет-магазином RockMarket.ru объвляют о беспрецедентной акции: в продажу выставлены АРХИВНЫЕ НОМЕРА ЖУРНАЛА DARK CITY, год выпуска которых начинается с 2001 года. Товар является раритетным и количество каждого из номеров журнала строго ограничено (5-10 экземпляров). Не упустите свой шанс!






Хотите купить СВЕЖИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА DARK CITY по самой низкой цене? Тогда вам прямая дорога в павилион B2-097 “Иностранная Пресса”, что на втором этаже "Горбушкиного Двора"!

Copyright © 2000 - 2016. All Rights Reserved.
TopList :: Map