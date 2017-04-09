HARMONY BREAKS 'Как ни странно, но гармонию в наш мир приносят...'

Как ни странно, но гармонию в наш мир приносят не Матери Терезы и прочие прекраснодушные люди, а изначальные пассионарии через бунтарские установки и нежелание жить по установленным правилам. Парадокс? Отнюдь, и причина проста: чтобы успокоить общество и привести к гармонии, нужно каждый раз обновлять идеи и устранять «разруху в головах». Или хотя бы корректировать то, что уже имеем... HARMONY BREAKS на альбоме 'Park of Lakes and Birds' пытаются обрести гармонию в нашем безумном мире. О поисках смысла, человеческих идеалах и многом другом мы говорили с вокалистом коллектива Андреем Разумовским.
- Приветствую! На моей памяти редко встречаются коллективы, добавляющие своё имя в лирику и общую концепцию альбома. Или же всё гораздо проще?
«Добрый день. Когда мы записывали музыку, которая попала на альбом 'Park of Lakes and Birds', мы представляли себе итоговый результат как нечто цельное и сплочённое, поэтому подобные закономерности, отнюдь, не случайны, а, более того, тщательно обдуманы и были подобраны таким образом, чтобы сквозь весь альбом и между всеми композициями улавливалась идея этого самого единения. Например, эта же идея подразумевалась, когда в буклете мы решили не публиковать заглавия каждой из песен».
- Название альбома продолжает это возможное направление, поскольку соединено из строчек лирики на “Limbo”: « The park of lakes with golden shores and birds with rainbow feathers». Откуда подобная идея?
«Название альбома исходит от идеи, которая как раз скользит через все песни - попытаться найти место максимального душевного равновесия и внутренней гармонии. Каждый человек видит свои итоговые цели совершенно по-своему, и 'Park of Lakes and Birds' - это метафора всего того, к чему или куда все мы стремимся».
- Упомянутые строчки иронично обыгрывают представления о рае, да и многие тексты сосредоточены на теме религии. Похоже, что относитесь вы к ней крайне скептически.
«Да, сравнение с раем в концепции альбома весьма уместно. Я давно увлекаюсь различными религиозными течениями и нахожу во многих религиозных образах весьма сильные символы. Но, в данном случае очень важно не путать религиозность с духовностью. Идеи, на которых построены крупнейшие конфессии, многому учат и, как я считаю, эти учения по большей части являются весьма правильными. Однако, если бездумно и неосознанно следовать всему, то всё это может кончиться весьма плачевно как для конкретного индивида, так и для всего современного общества. Последние события, происходящие на почве религиозных убеждений, ничего, кроме отвращения, у меня не вызывают. Но лично для себя основные идеи, которые преподносятся в Коране, Торе или Библии, я выстраивал сам, отталкиваясь от воспитания, жизненного опыта и своего субъективного восприятия всего мироздания. Вероятно, скептическое отношение прослеживается из-за того, что эти идеи сильно отличаются от идей, которых ныне придерживаются люди, относящие себя к каким-либо конфессиям».
- В “(UN) Leashed” использована цитата из Евангелия от Иоанна: «Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник. Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Своеобразный постмодернизм, учитывая тему песни?
«Я считаю, что если в связи с теми или иными событиями, человек, осознавая прошлые ошибки и заблуждения, пытается поменять свое изначальное мнение на диаметрально противоположное, ни в коем случае не должен останавливать себя, аргументируя это какими-либо былыми идеалами, которые совершенно точно не стоит тащить за собой до самого конца. Одна из тем всего альбома - одержимость, и понятие “религия” здесь выступает в роли метафоры по отношению к общей идее. «Однажды я был слеп, но теперь я вижу» - это противопоставление библейской цитаты в классической трактовке всему тому, что окружает нас в контексте слишком одержимого восприятия некоторых вещей. Здесь не только религиозный подтекст, но и бытовой».
- Откуда вообще столько игр со смыслами? И кириллица в “РелигиоN”, и многослойная лирика, и уже упомянутая цитата…
«В любом случае язык, который используется в наших текстах - это язык образов. Тем более определенные вещи каждый волен трактовать совершенно по-разному и, в общем-то, имеет на это полное право. Что касается кириллического написания и соответствующего произношения слова именно как “религион” - так гораздо лучше улавливается смысл песни, которая повествует не о религии, а, скорее, о возведении в культ своих заблуждений и зависимостей».
- В музыке вы явно склоняетесь к экспериментам. Помимо основы из прогрессивного мелодэта и трэша можно услышать и чёткие альтернативные проходы, и заигрывания с хард-роком. Решили добиться полистилистичности?
«Касаемо музыкального материала всё получалось достаточно спонтанно. Мы не ставили перед собой целей смешивать то, что никто до нас не смешивал, а просто старались привнести в материал партии, которые доставляли нам наибольшее удовлетворение и казались наиболее интересными во время сочинения и исполнения музыки. Возможно, это обусловлено тем, что у нас достаточно широкие музыкальные вкусы, и мы всегда стараемся находить и открывать для себя какие-то новые горизонты как в своём, так и в чужом творчестве».
- Безусловно, самой прогрессивной песней является “27”. Уж отвели душу - так отвели!
«Да, в этой композиции, как и в ряде других, встречаются достаточно интересные и оригинальные решения, однако, как мне кажется, все они очень удачно и гармонично вписываются в рамки той музыки, которую мы исполняем. Кстати, тамбурин (который был записан с единственного дубля) и женский вокал мы записали буквально за сутки до финального сведения - мы хотели реализовать эти моменты изначально, но до последней минуты почему-то всё складывалось не так, как нам хотелось. В то же время, мы весьма довольны итоговым результатом».
- ‘Park of Lakes and Birds’ выложен в свободный доступ. Откуда такая демократичность?
«Мы не питаем иллюзий относительно современного отношения к музыке и стараемся адекватно смотреть на текущий порядок вещей в мире. Более того, мы не видим ничего плохого в том, чтобы пользоваться положением и поступать максимально прогрессивно - мы стараемся, чтобы наш альбом был доступен во всех известных стриминговых сервисах в максимально полноценном виде: сами прописываем все тексты песен в тэги, полностью предоставляем всё оформление релиза. Для тех, кто захочет поддержать группу, всегда есть возможность купить диск, футболку или платно скачать альбом. Мы очень ценим людей, которые готовы помогать нам в нашем творчестве, и ради них мы очень продуманно отнеслись к выпуску альбома на физическом носителе и не пожалели затрат на оформление и реализацию, которых можно было бы избежать - на диске наш альбом выходит в двух разных версиях (100 пронумерованных диджипаков и обычный вариант в “стекле”), которые будут частично отличаться по оформлению. Также мы стараемся, чтобы у людей, которые приходят на наши концерты, всегда оставались позитивные воспоминания о мероприятиях. Мы тщательно готовимся к каждому выступлению и не только в плане музыки. Например, к нашему ближайшему сольному концерту дружественная пивоварня Красная Звезда (https://stalin.beer), основателем которой является наш басист Роман, уже варит эксклюзивное крафтовое пиво».
- Чего ждать от Harmony Breaks в ближайшее время?
“Не стоит ждать от нас чего-либо конкретного, потому что мы до самого последнего момента сами не знаем, в какие дебри нас может унести сочинение и запись материала или какие-либо идеи визуального музыкального сопровождения. На текущий момент у нас уже есть несколько готовых набросков, которые заметно отличаются от музыки, представленной на альбоме. Если говорить о чём-либо запланированном, то в ближайшее время мы должны приступить к съемкам видео, а также планируем продолжать заниматься тем, что нам нравится с точки зрения сочинительства».
- И напоследок ответьте: возможна ли гармония в этом безумном мире?
«Идеями, которые обыграны в альбоме, и самим его выпуском мы хотим показать, что нет ничего недостижимого. Главное - упорно трудиться и двигаться к поставленным целям, несмотря ни на что. Гармония в безумном мире - это гармония внутри нас самих и внутри людей, которые нас окружают. Это невероятно сложно, но, да, это вполне возможно».
- Приветствую! На моей памяти редко встречаются коллективы, добавляющие своё имя в лирику и общую концепцию альбома. Или же всё гораздо проще?
«Добрый день. Когда мы записывали музыку, которая попала на альбом 'Park of Lakes and Birds', мы представляли себе итоговый результат как нечто цельное и сплочённое, поэтому подобные закономерности, отнюдь, не случайны, а, более того, тщательно обдуманы и были подобраны таким образом, чтобы сквозь весь альбом и между всеми композициями улавливалась идея этого самого единения. Например, эта же идея подразумевалась, когда в буклете мы решили не публиковать заглавия каждой из песен».
- Название альбома продолжает это возможное направление, поскольку соединено из строчек лирики на “Limbo”: « The park of lakes with golden shores and birds with rainbow feathers». Откуда подобная идея?
«Название альбома исходит от идеи, которая как раз скользит через все песни - попытаться найти место максимального душевного равновесия и внутренней гармонии. Каждый человек видит свои итоговые цели совершенно по-своему, и 'Park of Lakes and Birds' - это метафора всего того, к чему или куда все мы стремимся».
- Упомянутые строчки иронично обыгрывают представления о рае, да и многие тексты сосредоточены на теме религии. Похоже, что относитесь вы к ней крайне скептически.
«Да, сравнение с раем в концепции альбома весьма уместно. Я давно увлекаюсь различными религиозными течениями и нахожу во многих религиозных образах весьма сильные символы. Но, в данном случае очень важно не путать религиозность с духовностью. Идеи, на которых построены крупнейшие конфессии, многому учат и, как я считаю, эти учения по большей части являются весьма правильными. Однако, если бездумно и неосознанно следовать всему, то всё это может кончиться весьма плачевно как для конкретного индивида, так и для всего современного общества. Последние события, происходящие на почве религиозных убеждений, ничего, кроме отвращения, у меня не вызывают. Но лично для себя основные идеи, которые преподносятся в Коране, Торе или Библии, я выстраивал сам, отталкиваясь от воспитания, жизненного опыта и своего субъективного восприятия всего мироздания. Вероятно, скептическое отношение прослеживается из-за того, что эти идеи сильно отличаются от идей, которых ныне придерживаются люди, относящие себя к каким-либо конфессиям».
- В “(UN) Leashed” использована цитата из Евангелия от Иоанна: «Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник. Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Своеобразный постмодернизм, учитывая тему песни?
«Я считаю, что если в связи с теми или иными событиями, человек, осознавая прошлые ошибки и заблуждения, пытается поменять свое изначальное мнение на диаметрально противоположное, ни в коем случае не должен останавливать себя, аргументируя это какими-либо былыми идеалами, которые совершенно точно не стоит тащить за собой до самого конца. Одна из тем всего альбома - одержимость, и понятие “религия” здесь выступает в роли метафоры по отношению к общей идее. «Однажды я был слеп, но теперь я вижу» - это противопоставление библейской цитаты в классической трактовке всему тому, что окружает нас в контексте слишком одержимого восприятия некоторых вещей. Здесь не только религиозный подтекст, но и бытовой».
- Откуда вообще столько игр со смыслами? И кириллица в “РелигиоN”, и многослойная лирика, и уже упомянутая цитата…
«В любом случае язык, который используется в наших текстах - это язык образов. Тем более определенные вещи каждый волен трактовать совершенно по-разному и, в общем-то, имеет на это полное право. Что касается кириллического написания и соответствующего произношения слова именно как “религион” - так гораздо лучше улавливается смысл песни, которая повествует не о религии, а, скорее, о возведении в культ своих заблуждений и зависимостей».
- В музыке вы явно склоняетесь к экспериментам. Помимо основы из прогрессивного мелодэта и трэша можно услышать и чёткие альтернативные проходы, и заигрывания с хард-роком. Решили добиться полистилистичности?
«Касаемо музыкального материала всё получалось достаточно спонтанно. Мы не ставили перед собой целей смешивать то, что никто до нас не смешивал, а просто старались привнести в материал партии, которые доставляли нам наибольшее удовлетворение и казались наиболее интересными во время сочинения и исполнения музыки. Возможно, это обусловлено тем, что у нас достаточно широкие музыкальные вкусы, и мы всегда стараемся находить и открывать для себя какие-то новые горизонты как в своём, так и в чужом творчестве».
- Безусловно, самой прогрессивной песней является “27”. Уж отвели душу - так отвели!
«Да, в этой композиции, как и в ряде других, встречаются достаточно интересные и оригинальные решения, однако, как мне кажется, все они очень удачно и гармонично вписываются в рамки той музыки, которую мы исполняем. Кстати, тамбурин (который был записан с единственного дубля) и женский вокал мы записали буквально за сутки до финального сведения - мы хотели реализовать эти моменты изначально, но до последней минуты почему-то всё складывалось не так, как нам хотелось. В то же время, мы весьма довольны итоговым результатом».
- ‘Park of Lakes and Birds’ выложен в свободный доступ. Откуда такая демократичность?
«Мы не питаем иллюзий относительно современного отношения к музыке и стараемся адекватно смотреть на текущий порядок вещей в мире. Более того, мы не видим ничего плохого в том, чтобы пользоваться положением и поступать максимально прогрессивно - мы стараемся, чтобы наш альбом был доступен во всех известных стриминговых сервисах в максимально полноценном виде: сами прописываем все тексты песен в тэги, полностью предоставляем всё оформление релиза. Для тех, кто захочет поддержать группу, всегда есть возможность купить диск, футболку или платно скачать альбом. Мы очень ценим людей, которые готовы помогать нам в нашем творчестве, и ради них мы очень продуманно отнеслись к выпуску альбома на физическом носителе и не пожалели затрат на оформление и реализацию, которых можно было бы избежать - на диске наш альбом выходит в двух разных версиях (100 пронумерованных диджипаков и обычный вариант в “стекле”), которые будут частично отличаться по оформлению. Также мы стараемся, чтобы у людей, которые приходят на наши концерты, всегда оставались позитивные воспоминания о мероприятиях. Мы тщательно готовимся к каждому выступлению и не только в плане музыки. Например, к нашему ближайшему сольному концерту дружественная пивоварня Красная Звезда (https://stalin.beer), основателем которой является наш басист Роман, уже варит эксклюзивное крафтовое пиво».
- Чего ждать от Harmony Breaks в ближайшее время?
“Не стоит ждать от нас чего-либо конкретного, потому что мы до самого последнего момента сами не знаем, в какие дебри нас может унести сочинение и запись материала или какие-либо идеи визуального музыкального сопровождения. На текущий момент у нас уже есть несколько готовых набросков, которые заметно отличаются от музыки, представленной на альбоме. Если говорить о чём-либо запланированном, то в ближайшее время мы должны приступить к съемкам видео, а также планируем продолжать заниматься тем, что нам нравится с точки зрения сочинительства».
- И напоследок ответьте: возможна ли гармония в этом безумном мире?
«Идеями, которые обыграны в альбоме, и самим его выпуском мы хотим показать, что нет ничего недостижимого. Главное - упорно трудиться и двигаться к поставленным целям, несмотря ни на что. Гармония в безумном мире - это гармония внутри нас самих и внутри людей, которые нас окружают. Это невероятно сложно, но, да, это вполне возможно».