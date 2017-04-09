ОМЕЛА 'Есть коллективы, которые нужно слушать...'

Есть коллективы, которые нужно слушать в определённый период своей жизни. Когда приходит время собирать камни. Когда перед тобой стоит очередной и, возможно, тяжкий выбор. Когда нужно сделать решительный шаг. Когда нужно проанализировать буквально каждый эпизод своего существования, дабы войти в новую реку изменившимся духовно. И идеальным саундтреком для подобных краеугольных моментов, маркеров биографии подойдёт 'Хрустальная Сторона' группы ОМЕЛА, рефлексивно осмысляющий перемены как в жизни каждого слушателя, так и самих Творцов. О том, что же представляет из себя новый альбом, музыке и творчестве нам поведал Абрей.
- Здравствуй, Сергей! Наверное, самый главный вопрос: по какой причине возникла столь долгая пауза? Перед этим вы выпустили 'Амальгаму Теней', вышедшую ограниченным тиражом и являющуюся для многих мини-альбомом, призванным заполнить паузу (хотя лично мне всё представляется крайне цельным и самостоятельным). Являлась ли 'Амальгама…' неким смысловым переходом к последующему релизу?
«Привет! Давно не виделись на страницах вашего журнала, очень рад отвечать на ваши вопросы. 'Амальгама Теней' является абсолютно полноценным альбомом, никакого “мини”-статуса у него никогда не было, был эксперимент с формой выпуска в виде цифрового приложения «триплет», - возможно, по этой причине альбом воспринимается как «мини». Но длительность его звучания составляет более 45 минут, он представляет собой абсолютно законченное творение, которое вышло на физическом носителе для акционеров краудфандинг-проекта и является нашим полноценным третьим альбомом. 'Хрустальная Сторона', наш новый альбом, имеет четвёртый порядковый номер. А что касается перерывов между альбомами… Мы не связаны ни перед кем никакими обязательствами и выпускаем альбомы тогда, когда мы полностью к этому готовы и когда сами считаем нужным. Творчество - вещь непредсказуемая, и я считаю, что два года для честного творчества - пауза не очень большая».
- Основной концепцией 'Хрустальной Стороны' является смена времён года, рефлексивно осмысляемая лирическим героем. Можно ли сказать, что каждый трек предназначен для конкретного человека, конкретного характера?
«В случае с ‘Хрустальной Стороной’ можно фантазировать и представлять всё, что угодно, и всё будет одинаково справедливо. В наших альбомах мы всегда создаем открытые миры для слушателя, в которых он может путешествовать абсолютно в любом направлении, понимать наши песни, как угодно. Нет единого лекала, по которому шьётся тонкая материя восприятия. Мы всегда рады тому, что наш слушатель практически никогда не просит у нас расшифровок наших песен, ведь мы создаём в первую очередь настроение, повод для фантазий и размышлений, предлагаем обратить свой взгляд в глубины наших душ и эмоций. Каждый трек обладает своим дыханием, и каждый слушатель обязательно найдёт своё настроение в этом разнообразии».
- Самой богатой на лексику и метафоричность из всех композиций, безусловно, является, “Травник”. Думаю, что человек, не знакомый с русским языком, воспримет лексические игры и параллели как волапюк. Откуда такое своеобразное желание поиграть со слушателем?
«Мне кажется, что ЛЮБОЙ человек, не знакомый с русским языком, воспримет нашу родную речь как волапюк (смеется). Но мы пишем песни в основном для русскоговорящих людей и знаем, что уровень интеллекта нашего слушателя очень высок, чтобы понять тексты подобной конструкции. В случае с “Травником” никакого искусственного желания поиграть не было, я всего лишь зафиксировал один из своих странных снов, в котором я оказался в мире, наполненном одними лишь растениями; во сне творилось дикое сумасшествие, растения вели себя как люди, вот эту атмосферу сна я и постарался передать».
- Если рассматривать предыдущие релизы, то все они были или крайне рефлексивными, погружающими в транс, доводящими до катарсиса, или, напротив, максимально полнокровными. 'Хрустальная Сторона' же получилась нежно щемящей, пронзительной. Настроение неслучайно?
«'Хрустальная Сторона' – альбом очень своевременный для нас, связан с целой чередой событий в истории группы, все песни на альбоме естественным образом связались в единое целое, и общее настроение альбома возникло скорее в результате сплава разных настроений в песнях; мы всего лишь наблюдали, как это волшебство происходит при финальном сведении».
- На новом альбоме заметна предельная полистилистичность материала. В музыке Омелы и раньше проскальзывали элементы джаза, блюза, фламенко и босса-новы, но на данной работе это нашло особенно яркое выражение - взять хоть песню “Премьера”. Стоит ли ожидать от вас подобных экспериментов в дальнейшем?
«Мы абсолютно свободны в нашем творчестве, для нас нет никаких границ в нашей музыке, мы не стремимся как-то определиться со стилем, не хотим замыкаться на каком-то конкретном звучании, всегда экспериментируем и не боимся никакой критики и непонимания. В группе наконец-то встало всё на свои места, мы обрели свою творческую свободу, вышли на совершенно новый этап творчества и получаем кайф от процесса создания новых вещей, как отъявленные гурманы, наслаждаясь каждым мгновением вдохновения. Поэтому от нас можно ожидать всего, мы сейчас особенно сильны и непредсказуемы!».
- “Река Покоя” была записана с нынешним фронтменом Butterfly Temple Андреем Матюшенко, да и на 'Вечности' ты отметился. Можно ли ждать других совместных проектов?
«Мы всегда за различные джемы и совместные проекты, это само по себе просто очень интересно, да и к тому же наполняет тебя новым опытом и даёт возможность ещё больше экспериментировать! С Андреем получилось всё очень здорово, мы добились именно того настроения в гроуле, которое было нужно! Мы постоянно приглашаем ребят из Butterfly Temple участвовать в наших выступлениях, это стало доброй традицией, и сейчас как раз мы обсуждаем новый совместный проект, который будет приятным сюрпризом для многих!».
- Почему было принято решение переиграть для нового диска именно “Тайные глади Нави”?
«Это одна из моих любимых песен группы Butterfly Temple, лирику к этой песне писал я и всегда чувствовал, что в «тяжёлой» версии этой песни не видны другие, более глубокие грани мелодики и её связи с текстом. Идея сыграть эту вещь в акустике появилась уже очень давно, но наш альтист Фёдор Ветров и флейтист Александр Горянчиков пошли ещё дальше и написали чудесную аранжировку под струнный квартет, и мы эту идею сразу же воплотили. Как говорится, для особо продвинутых ценителей…»
- Не хочется забегать вперёд, но не за горами юбилей. Каковы творческие планы на этот период?
«Мы отчасти немного обманули время и неофициальный юбилей у нас уже прошёл. Это такая дата, только для совсем своих… А официальный юбилей отметим большим красивым концертом, выпустим новый пронзительный альбом, если всё будет складываться благоприятно, ну и еще что-нибудь замутим, мы люди креативные!»
- И в заключение поведай нам – а что вообще такое “Хрустальная Сторона”?
«Для того, чтобы понять это, достаточно взглянуть на полную обложку нашего нового альбома. За символами на картине практически кроется вся история нашей группы за последний год, всё её внутреннее состояние, переживания, а самое главное - настоящее и будущее! Символическая граница между жизнью и смертью, явью и навью, правдой и ложью. Каждый волен сам выбирать, как трактовать этот символ, но он есть у каждого в жизни, некая точка невозврата, которую можно преодолеть или не преодолеть. Про это нужно помнить всегда! Сейчас мы эту точку как раз и преодолели, после очень серьёзных событий внутри группы стали сильнее и неуязвимее, по-другому стали относиться к окружающим нас людям и стали более требовательны к нашему внутреннему миру, через испытания пришли к творческому и душевному равновесию, стали гораздо чище и лучше! Слушайте наш новый альбом, возможно, мы поможем и вам взглянуть на мир по-другому! Спасибо за вопросы и удачи всем читателям DarkCity!»
- Здравствуй, Сергей! Наверное, самый главный вопрос: по какой причине возникла столь долгая пауза? Перед этим вы выпустили 'Амальгаму Теней', вышедшую ограниченным тиражом и являющуюся для многих мини-альбомом, призванным заполнить паузу (хотя лично мне всё представляется крайне цельным и самостоятельным). Являлась ли 'Амальгама…' неким смысловым переходом к последующему релизу?
«Привет! Давно не виделись на страницах вашего журнала, очень рад отвечать на ваши вопросы. 'Амальгама Теней' является абсолютно полноценным альбомом, никакого “мини”-статуса у него никогда не было, был эксперимент с формой выпуска в виде цифрового приложения «триплет», - возможно, по этой причине альбом воспринимается как «мини». Но длительность его звучания составляет более 45 минут, он представляет собой абсолютно законченное творение, которое вышло на физическом носителе для акционеров краудфандинг-проекта и является нашим полноценным третьим альбомом. 'Хрустальная Сторона', наш новый альбом, имеет четвёртый порядковый номер. А что касается перерывов между альбомами… Мы не связаны ни перед кем никакими обязательствами и выпускаем альбомы тогда, когда мы полностью к этому готовы и когда сами считаем нужным. Творчество - вещь непредсказуемая, и я считаю, что два года для честного творчества - пауза не очень большая».
- Основной концепцией 'Хрустальной Стороны' является смена времён года, рефлексивно осмысляемая лирическим героем. Можно ли сказать, что каждый трек предназначен для конкретного человека, конкретного характера?
«В случае с ‘Хрустальной Стороной’ можно фантазировать и представлять всё, что угодно, и всё будет одинаково справедливо. В наших альбомах мы всегда создаем открытые миры для слушателя, в которых он может путешествовать абсолютно в любом направлении, понимать наши песни, как угодно. Нет единого лекала, по которому шьётся тонкая материя восприятия. Мы всегда рады тому, что наш слушатель практически никогда не просит у нас расшифровок наших песен, ведь мы создаём в первую очередь настроение, повод для фантазий и размышлений, предлагаем обратить свой взгляд в глубины наших душ и эмоций. Каждый трек обладает своим дыханием, и каждый слушатель обязательно найдёт своё настроение в этом разнообразии».
- Самой богатой на лексику и метафоричность из всех композиций, безусловно, является, “Травник”. Думаю, что человек, не знакомый с русским языком, воспримет лексические игры и параллели как волапюк. Откуда такое своеобразное желание поиграть со слушателем?
«Мне кажется, что ЛЮБОЙ человек, не знакомый с русским языком, воспримет нашу родную речь как волапюк (смеется). Но мы пишем песни в основном для русскоговорящих людей и знаем, что уровень интеллекта нашего слушателя очень высок, чтобы понять тексты подобной конструкции. В случае с “Травником” никакого искусственного желания поиграть не было, я всего лишь зафиксировал один из своих странных снов, в котором я оказался в мире, наполненном одними лишь растениями; во сне творилось дикое сумасшествие, растения вели себя как люди, вот эту атмосферу сна я и постарался передать».
- Если рассматривать предыдущие релизы, то все они были или крайне рефлексивными, погружающими в транс, доводящими до катарсиса, или, напротив, максимально полнокровными. 'Хрустальная Сторона' же получилась нежно щемящей, пронзительной. Настроение неслучайно?
«'Хрустальная Сторона' – альбом очень своевременный для нас, связан с целой чередой событий в истории группы, все песни на альбоме естественным образом связались в единое целое, и общее настроение альбома возникло скорее в результате сплава разных настроений в песнях; мы всего лишь наблюдали, как это волшебство происходит при финальном сведении».
- На новом альбоме заметна предельная полистилистичность материала. В музыке Омелы и раньше проскальзывали элементы джаза, блюза, фламенко и босса-новы, но на данной работе это нашло особенно яркое выражение - взять хоть песню “Премьера”. Стоит ли ожидать от вас подобных экспериментов в дальнейшем?
«Мы абсолютно свободны в нашем творчестве, для нас нет никаких границ в нашей музыке, мы не стремимся как-то определиться со стилем, не хотим замыкаться на каком-то конкретном звучании, всегда экспериментируем и не боимся никакой критики и непонимания. В группе наконец-то встало всё на свои места, мы обрели свою творческую свободу, вышли на совершенно новый этап творчества и получаем кайф от процесса создания новых вещей, как отъявленные гурманы, наслаждаясь каждым мгновением вдохновения. Поэтому от нас можно ожидать всего, мы сейчас особенно сильны и непредсказуемы!».
- “Река Покоя” была записана с нынешним фронтменом Butterfly Temple Андреем Матюшенко, да и на 'Вечности' ты отметился. Можно ли ждать других совместных проектов?
«Мы всегда за различные джемы и совместные проекты, это само по себе просто очень интересно, да и к тому же наполняет тебя новым опытом и даёт возможность ещё больше экспериментировать! С Андреем получилось всё очень здорово, мы добились именно того настроения в гроуле, которое было нужно! Мы постоянно приглашаем ребят из Butterfly Temple участвовать в наших выступлениях, это стало доброй традицией, и сейчас как раз мы обсуждаем новый совместный проект, который будет приятным сюрпризом для многих!».
- Почему было принято решение переиграть для нового диска именно “Тайные глади Нави”?
«Это одна из моих любимых песен группы Butterfly Temple, лирику к этой песне писал я и всегда чувствовал, что в «тяжёлой» версии этой песни не видны другие, более глубокие грани мелодики и её связи с текстом. Идея сыграть эту вещь в акустике появилась уже очень давно, но наш альтист Фёдор Ветров и флейтист Александр Горянчиков пошли ещё дальше и написали чудесную аранжировку под струнный квартет, и мы эту идею сразу же воплотили. Как говорится, для особо продвинутых ценителей…»
- Не хочется забегать вперёд, но не за горами юбилей. Каковы творческие планы на этот период?
«Мы отчасти немного обманули время и неофициальный юбилей у нас уже прошёл. Это такая дата, только для совсем своих… А официальный юбилей отметим большим красивым концертом, выпустим новый пронзительный альбом, если всё будет складываться благоприятно, ну и еще что-нибудь замутим, мы люди креативные!»
- И в заключение поведай нам – а что вообще такое “Хрустальная Сторона”?
«Для того, чтобы понять это, достаточно взглянуть на полную обложку нашего нового альбома. За символами на картине практически кроется вся история нашей группы за последний год, всё её внутреннее состояние, переживания, а самое главное - настоящее и будущее! Символическая граница между жизнью и смертью, явью и навью, правдой и ложью. Каждый волен сам выбирать, как трактовать этот символ, но он есть у каждого в жизни, некая точка невозврата, которую можно преодолеть или не преодолеть. Про это нужно помнить всегда! Сейчас мы эту точку как раз и преодолели, после очень серьёзных событий внутри группы стали сильнее и неуязвимее, по-другому стали относиться к окружающим нас людям и стали более требовательны к нашему внутреннему миру, через испытания пришли к творческому и душевному равновесию, стали гораздо чище и лучше! Слушайте наш новый альбом, возможно, мы поможем и вам взглянуть на мир по-другому! Спасибо за вопросы и удачи всем читателям DarkCity!»
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