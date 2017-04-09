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EMERSON, LAKE & PALMER - для Грега Лейка всё кончено...
2017-04-09
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postdateicon От: 10.03.2017 | postauthoricon Автор: от редакции
А вот для Грега Лейка всё уже точно кончено. Басист и вокалист, участник легендарного трио EMERSON, LAKE & PALMER, умер от рака в возрасте 69 лет. Лейк и все прочие участники этого коллектива считаются отцами-основателями прогрессив-рока. В период с 1970 по 1994 годы трио выпустило девять студийных альбомов, каждый из которых является шедевром. Однако всё это ушло в историю навсегда - и даже не из-за смерти Лейка. Ведь Лейк уже второй участник Emerson, Lake & Palmer, скончавшийся в течение 2016 года. Клавишник Кит Эмерсон покончил с собой в прошлом марте, унеся все робкие надежды поклонников на возможные реюнионы и записи в классическом составе... 

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