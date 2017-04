Поделиться новостью: ...и ещё:

Бывший басист легендарной канадской хард-рок группы APRIL WINE Стив Ланг скончался в возрасте 67 лет 4 февраля 2017 года. Стив играл во многих коллективах, и был басистом April Wine с 1975 по 1984 год, приняв участие в создании одного из самых известных альбомов в истории стиля -'The Nature Of The Beast' (1981). Помимо музыки он также занимался весьма успешными финансовыми инвестициями, что и позволяло ему сводить концы с концами.