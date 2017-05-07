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BLACK SABBATH - Айомми обещает кино
2017-05-07
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postdateicon От: 10.05.2017 | postauthoricon Автор: от редакции
Гитарист BLACK SABBATH Тони Айомми рассказал, что планируется выход на экраны документального фильма о группе. Гизер Батлер добавил, что после своего последнего альбома '13' (2013) группа планировала записать студийный блюзовый диск, но помешали гастроли - прощальный тур группы по всему миру. В ходе этого своего прощального тура они дали 81 концерт. Последние выступления в их карьере прошли в их родном Бирмингеме. И сейчас Айомми, кстати, занимается сведением материала этих самых прощальных концертов в Бирмингеме для выпуска концертного альбома.

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