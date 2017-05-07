Y&T - Джоуи Алвес скончался

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Гитарист Джоуи Алвес, один из основателей группы Y&T, скончался в возрасте 63 лет от ряда осложнений язвенного колита. Язвенный колит - тяжёлое хроническое воспалительное заболевания слизистой оболочки толстого кишечника, часто приводящее к гибели больного. Джоуи Алвес был участником Y&T с 1974 по 1989 год. После его сменил музыкант Стэф Бернс. Y&T гастролировали с Элисом Купером, Оззи Осборном, а также AC/DC и Aerosmith; они записали также дюжину студийных альбомов. И теперь только Дейв Меникетти остался единственным живым участником Y&T из того состава, что записывал одноименный дебютный альбом...