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Y&T - Джоуи Алвес скончался
2017-05-07
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postdateicon От: 10.05.2017 | postauthoricon Автор: от редакции
Гитарист Джоуи Алвес, один из основателей группы Y&T, скончался в возрасте 63 лет от ряда осложнений язвенного колита. Язвенный колит - тяжёлое хроническое воспалительное заболевания слизистой оболочки толстого кишечника, часто приводящее к гибели больного. Джоуи Алвес был участником Y&T с 1974 по 1989 год. После его сменил музыкант Стэф Бернс. Y&T гастролировали с Элисом Купером, Оззи Осборном, а также AC/DC и Aerosmith; они записали также дюжину студийных альбомов. И теперь только Дейв Меникетти остался единственным живым участником Y&T из того состава, что записывал одноименный дебютный альбом...

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