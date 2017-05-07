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Бывший барабанщик и бэк-вокалист американской рок-группы BOSTON Сайб Хашиан скончался на сцене во время концерта. Хашиану было 67 лет. Он выступал на борту круизного лайнера в рамках тура Rock Legends Cruise. Внезапно ему стало плохо с сердцем, и он упал. Музыканта пытались реанимировать, однако спасти его не удалось. Сайб Хашиан был одним из первых участников группы Boston, образованной в 1976 году. Он покинул коллектив после выхода второго альбома. Группа, кстати, продолжает давать концерты в настоящее время.