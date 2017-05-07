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TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA - Пол О'Нейлл скончался
2017-05-07
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postdateicon От: 10.05.2017 | postauthoricon Автор: от редакции
Пол О'Нейлл, создатель TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, умер от какой-то хронической болезни. Ему был 61 год. Trans-Siberian Orchestra были созданы им в 1996 году на основе группы Savatage. Кстати - хотя он не был официальным участником группы Savatage, он продюсировал их альбомы, начиная с 'Hall Of The Mountain King' (1987) и сочинял значительную часть музыки для них. Да и Trans-Siberian Orchestra прославились серией рождественских рок-опер. В 1999 году проект начал устраивать масштабные театрализованные представления, которые ежегодно собирали аншлаги в США. Они дали более 1800 концертов, которые посетило, в общей сложности 14.000.000 зрителей и заработали на этом 625.000.000 долларов. Тираж их альбомов и DVD превысил 12.000.000 экземпляров. В общем, это была довольно плодотворная жизнь...

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