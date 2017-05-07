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AUTOGRAPH - Кени Ричардс скончался
2017-05-07
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postdateicon От: 10.05.2017 | postauthoricon Автор: от редакции
Основатель и гитарист группы AUTOGRAPH Стив Линч сообщил, что оригинальный ударник коллектива, Кени Ричардс, скончался в возрасте шестидесяти лет. Он покинул группу в 1988 году и впоследствии совсем ушёл из музыкального бизнеса из-за хронических проблем с позвоночником. Autograph - американская хард-рок-группа из Лос-Анджелеса. Их прославили альбомы 'Sign In Please' (1984) и 'That's The Stuff' (1985), точнее, пара композиций с них, ставших хитами. Это позволило им оказаться на одной сцене с группами Motley Crue и Heart. Но успех оказался недолговечным и группа в начале 90-х исчезла со сцены...

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