AUTOGRAPH - Кени Ричардс скончался

Основатель и гитарист группы AUTOGRAPH Стив Линч сообщил, что оригинальный ударник коллектива, Кени Ричардс, скончался в возрасте шестидесяти лет. Он покинул группу в 1988 году и впоследствии совсем ушёл из музыкального бизнеса из-за хронических проблем с позвоночником. Autograph - американская хард-рок-группа из Лос-Анджелеса. Их прославили альбомы 'Sign In Please' (1984) и 'That's The Stuff' (1985), точнее, пара композиций с них, ставших хитами. Это позволило им оказаться на одной сцене с группами Motley Crue и Heart. Но успех оказался недолговечным и группа в начале 90-х исчезла со сцены...