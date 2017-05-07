﻿ DarkCity | ведущее издание о тяжёлой и рок музыке - YES - скажи мне Yes Featuring...
Подписной индекс 36900
avto
Баннер
YES - скажи мне Yes Featuring...
2017-05-07
Читателей онлайн - 83

    


postdateicon От: 10.05.2017 | postauthoricon Автор: от редакции
Джон Андерсон (вокал), Тревор Рэбин (гитара) и Рик Уэйкман (клавишные) официально объявили, что с нынешнего момента их группа будет называться YES FEATURING JON ANDERSON, TREVOR RABIN, RICK WAKEMAN. Под этим названием они поедут в тур по Северной Америке во второй половине 2017 года. После воссоединения для американского тура 2016 года Андерсон, Рэбин и Уэйкман дали ряд успешных концертов в Израиле, Великобритании, Бельгии и Голландии, а на апрель у них запланирован тур по Японии. По многочисленным просьбам зрителей они вернутся в Северную Америку для новых гастролей с 26 августа по 11 октября. Кроме того, летом они будут записывать материал для нового альбома, выход которого намечен на начало 2018 года. Также готовится к выходу DVD, снятый на последнем британском концерте их последнего европейского тура, в зале Manchester Apollo 25 марта. А 7 апреля все трое музыкантов были введены в Зал славы рок-н-ролла. При этом не путайте Yes Featuring Jon Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman с другим коллективом под названием Yes, которым руководят еще два участника классического состава группы – гитарист Стив Хоу и барабанщик Алан Уайт. Этот коллектив активно гастролирует все последние годы, исполняя классические альбомы Yes целиком.

﻿
Поделиться новостью: ...и ещё:
 
﻿
Также читайте:


Подписка на 2017 год через редакцию СТАРТОВАЛА! Если вы хотите получать наш журнал в течение всего 2017 года (номера с 96 по 101 включительно), вы можете подписаться на него напрямую через редакцию...




Журнал Dark City совместно с интернет-магазином RockMarket.ru объвляют о беспрецедентной акции: в продажу выставлены АРХИВНЫЕ НОМЕРА ЖУРНАЛА DARK CITY, год выпуска которых начинается с 2001 года. Товар является раритетным и количество каждого из номеров журнала строго ограничено (5-10 экземпляров). Не упустите свой шанс!






Хотите купить СВЕЖИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА DARK CITY по самой низкой цене? Тогда вам прямая дорога в павилион B2-097 “Иностранная Пресса”, что на втором этаже "Горбушкиного Двора"!

Copyright © 2000 - 2017. All Rights Reserved.
TopList :: Map