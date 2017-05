YES - скажи мне Yes Featuring...

Поделиться новостью: ...и ещё:

Джон Андерсон (вокал), Тревор Рэбин (гитара) и Рик Уэйкман (клавишные) официально объявили, что с нынешнего момента их группа будет называться YES FEATURING JON ANDERSON, TREVOR RABIN, RICK WAKEMAN. Под этим названием они поедут в тур по Северной Америке во второй половине 2017 года. После воссоединения для американского тура 2016 года Андерсон, Рэбин и Уэйкман дали ряд успешных концертов в Израиле, Великобритании, Бельгии и Голландии, а на апрель у них запланирован тур по Японии. По многочисленным просьбам зрителей они вернутся в Северную Америку для новых гастролей с 26 августа по 11 октября. Кроме того, летом они будут записывать материал для нового альбома, выход которого намечен на начало 2018 года. Также готовится к выходу DVD, снятый на последнем британском концерте их последнего европейского тура, в зале Manchester Apollo 25 марта. А 7 апреля все трое музыкантов были введены в Зал славы рок-н-ролла. При этом не путайте Yes Featuring Jon Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman с другим коллективом под названием Yes, которым руководят еще два участника классического состава группы – гитарист Стив Хоу и барабанщик Алан Уайт. Этот коллектив активно гастролирует все последние годы, исполняя классические альбомы Yes целиком.