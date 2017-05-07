JOURNEY - славный венец "Путешествия"

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Стив Перри воссоединился со своими бывшими коллегами из JOURNEY впервые за много лет во время введения группы в Зал славы рок-н-ролла 7 апреля. Вместе с Перри в Зал славы были введены гитарист Нил Шон, клавишник Джонатан Кэйн, басист Росс Вэлори и барабанщик Стив Смит, а также еще двое бывших музыкантов Journey - клавишник Грегг Роули и барабанщик Эйнсли Данбар. Легендарный вокалист вышел на сцену вместе с остальными участниками группы, и каждый из них произнес речь, однако совместного выступления не последовало. В своей речи Перри похвалил нынешнего вокалиста Арнела Пинеду, который не был введен в Зал славы, но был на церемонии. После JOURNEY уже с Пинедой исполнили три песни. Таким образом, последний концерт Перри с JOURNEY так и остался в прошлом - он состоялся в начале 1987 года...