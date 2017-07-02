OZZY OSBOURNE разруливал вопросы...

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В последнее время OZZY OSBOURNE был занят тем, что разруливал вопросы, которые так или иначе тянутся из прошлого - и всё снова обернулось достаточно успешно для него. Во-первых, от него ушёл греческий гитарист-виртуоз Гас Джи, с которым они сотрудничали чуть менее 10 лет! Пока всё свидетельствует о том, что его не выгнали, он сделал это сам. Уходя, он опубликовал обращение к бывшему боссу. "Я не видел за это время ничего, кроме хорошего. Такой опыт бывает только раз в жизни. Оззи и Шарон, спасибо за все, я вас люблю!". В ближайших планах у Гаса - раскрутка нового альбома его собственной группы Firewind 'Immortals', недавно вышедшего на лейбле Century Media. Одновременно в некоторых интервью он намекнул, кто может стать его заменой у Оззи. "Когда я впервые увидел Оззи по ящику, то гитаристом был Закк Уайлд. Для моего поколения тем самым человеком был Закк Уайлд" - сказал он. Так и вышло - по словам Закка Уайлда Оззи сам предложил ему вернуться в группу сразу после ухода Гаса Джи. Первое из их совместных выступлений состоится 14 июля на фестивале Rock USA в городе Ошкош, штат Висконсин. В планах у Оззи не только совместные туры, но и подготовка нового сольного альбома, который должен выйти на лейбле Epic в 2018 году. Ну, и еще для Осборна удачно завершилась история с очередным иском от бывшего коллеги, басиста Боба Дейсли по поводу не выплаты причитающихся авторских отчислений. Спор связан с деньгами за альбомы Оззи 'Blizzard Of Ozz' (1980) и 'Diary Of A Madman' (1981), на которых Дэйсли играл на бас-гитаре и что-то сочинял. В исковом заявлении говорилось, что ему недоплачено как минимум 2.000.000 долларов. Дэйсли уже второй раз судится с Оззи. Лет пятнадцать назад он и барабанщик Ли Керслейк, который также играл на обоих альбомах, требовали от Оззи выплат дополнительных вознаграждений. В 2002 году суд отклонил этот иск, а для последующего переиздания альбомов партии перезаписали на всякий пожарный другие музыканты.