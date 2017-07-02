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BLACK SABBATH получили награду
2017-07-02
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postdateicon От: 01.07.2017 | postauthoricon Автор: от редакции
BLACK SABBATH получили награду Golden God, самую престижную премию церемонии Metal Hammer Golden God Awards, которая прошла 12 июня в зале IndigO2 в Лондоне. Вел мероприятия вокалист Fozzy и звезда рестлинга Крис Джерико. Помимо вручения наград на церемонии выступили Mastodon, Clutch, Avatar и Orange Goblin. Принимал награду от имени Black Sabbath гитарист Тони Айомми. Таким образом, это было отличный финал почти полувековой карьеры Black Sabbath, которая завершились в феврале 2017 года двумя большими концертами в их родном городе Бирмингем!

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