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ROLLING STONES - Ронни Вуд перенес операцию
2017-07-02
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postdateicon От: 01.07.2017 | postauthoricon Автор: от редакции
Гитарист британской рок-группы ROLLING STONES Ронни Вуд перенес операцию на поврежденном легком. Врачи оценивают состояние 69-летнего музыканта как удовлетворительное. Представитель Вуда заверил, что за гитаристом не потребуется дополнительного ухода и произошедшее никак не повлияет на грядущий европейский тур Rolling Stones. "Я весьма благодарен за современное медицинское обслуживание, которое выявило проблему на ранней стадии, и хотел сказать спасибо все врачам, лечившим меня" - заявил Вуд. Гастроли Rolling Stones по Европе начнутся в Гамбурге 9 сентября. А вот модель и актриса Анита Палленберг, ставшая знаменитой благодаря своим романтическим отношениям с участниками группы Rolling Stones, скончалась в возрасте 73 лет.

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