JIMI HENDRIX EXPERIENCE - кина не будет... пока.

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Историческая запись выступлений группы Джими Хендрикса в лондонском зале Royal Albert Hall пока так и останется неизданной. Такое решение принял апелляционный суд Калифорнии, оставив в силе предыдущее решение. Группа Джими THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE дала в этом зале два концерта – 28 и 24 февраля 1969 года. Они были записаны и сняты на видеопленку, но эти записи так никогда и не издавались. Согласно контракту, подписанному менеджером Хендрикса со Стивом Голдом и Джеральдом Голдстейном, каждый из этих двоих имел право снимать тур и использовать отснятый материал для концертного фильма. Прибыль должна была распределяться между ними полностью. Фильм был снят, но так и не вышел на экраны. В 2010 году преемники сторон, подписавших контракт 1968 года, договорились “совместно изготовить полнометражный фильм для показа в кинотеатрах”, однако им не удалось договориться о том, кому отдать права на дистрибуцию. В итоге суды решили, что каждая из сторон имеет равные права на материал, и пока они не достигнут соглашения, ни одна из них не имеет права выпускать фильм самостоятельно.