FOREIGNER - сорокалетие

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Легендарная группа FOREIGNER, празднующая в этом году свое сорокалетие, объявила, что на следующий год в канадской провинции Альберта будет поставлен мюзикл с их песнями, который получит названием 'Juke Box Hero'. Сценарий мюзикла написали Дирк Клемент и Ян Ла Френе, известные по музыкальным фильмам 'Группа Commitments', 'Через Вселенную' и телешоу 'The Tracey Ullman Show'. В центре сюжета 'Juke Box Hero' будет взросление, а в центре внимания публики - песни FOREIGNER. Одна из них - вероятно, самая популярная - и дала название грядущей постановке. Тур FOREIGNER по 10 городам Канады начнется в Калгари 11 октября. А тем временем свет увидел новый сборник '40', вобравший в себя 40 хитов группы за 40 лет ее существования!