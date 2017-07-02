EAGLES хотят засудить отель Калифорния

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Группа EAGLES подала в суд на мексиканскую гостиницу "Калифорния", чье название отсылает к песне и альбому группы 'Hotel California'. Они утверждают, что гостиница в поселке Тодос-Сантос в штате Южная Нижняя Калифорния вводит посетителей в заблуждение и эксплуатирует мнимую связь с музыкантами для извлечения прибыли. По их информации, в холле отеля играют песни Eagles и продаются тематические футболки. Eagles просят суд Лос-Анджелеса запретить гостинице называться "Калифорния" и перестать утверждать о каких-либо связях с творчеством коллектива. Гостиница "Калифорния" в Тодос-Сантосе открылась в 1950 году - за четверть века до выхода одноименных альбома и сингла Eagles. С тех пор она сменила несколько названий. В 2001 году заведение купила семейная пара из Канады и, как утверждают Eagles, начала использовать его историческое наименование в маркетинговых целях. "По легенде, гостиница дала название известной песне" - сообщает сайт Lonely Planet. "Hotel California" является вероятно, самой известной песней группы. Но авторы хита уверяют, что ее текст не отсылает ни к какому конкретному месту, а обложка альбома 'Hotel California' представляет собой фотографию реально существующего калифорнийского отеля, но другого - "Беверли Хиллз". Некогда этот кадр был использован группой без разрешения, и Eagles тоже находились под угрозой судебного разбирательства, пока не выяснилось, что число бронирований в отеле утроилось после успеха альбома...