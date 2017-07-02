﻿ DarkCity | ведущее издание о тяжёлой и рок музыке - KISS - Джин Симмонс замахнулся на святое...
Подписной индекс 36900
avto
Баннер
KISS - Джин Симмонс замахнулся на святое...
2017-07-02
Читателей онлайн - 125

    


postdateicon От: 01.07.2017 | postauthoricon Автор: от редакции
Американский музыкант, фронтмен группы KISS Джин Симмонс решил запатентовать "козу"! Как утверждает артист, он первым использовал характерный жест в 1974 году во время тура Hotter Than Hell. Симмонс приложил к заявке видео с гастролей. За восемь лет до тура Kiss жест использовал Джон Леннон на обложке сингла 'Yellow Submarine / Eleanor Rigby' коллектива The Beatles. На самом деле, на американском жестовом языке, который появился в 1817 году, "коза" означает "я люблю тебя". "Коза" также была классическим жестом античных греческих и римских ораторов, если верить античному учебнику ораторского искусства Фабия Марка Квинтилиана. Большинство металлистов, однако, считают Ронни Джеймса Дио если не "автором" козы, то определенно человеком, сделавшим этот жест одним из главных символов тяжелой музыки... Вот только Дио по ряду веских причин вряд ли что-то сможет возразить теперь Джину Симмонсу...

﻿
Поделиться новостью: ...и ещё:
 
﻿
Также читайте:



Журнал Dark City совместно с интернет-магазином RockMarket.ru объвляют о беспрецедентной акции: в продажу выставлены АРХИВНЫЕ НОМЕРА ЖУРНАЛА DARK CITY, год выпуска которых начинается с 2001 года. Товар является раритетным и количество каждого из номеров журнала строго ограничено (5-10 экземпляров). Не упустите свой шанс!






Хотите купить СВЕЖИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА DARK CITY по самой низкой цене? Тогда вам прямая дорога в павилион B2-097 “Иностранная Пресса”, что на втором этаже "Горбушкиного Двора"!

Copyright © 2000 - 2017. All Rights Reserved.
TopList :: Map