KISS - Джин Симмонс замахнулся на святое...

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Американский музыкант, фронтмен группы KISS Джин Симмонс решил запатентовать "козу"! Как утверждает артист, он первым использовал характерный жест в 1974 году во время тура Hotter Than Hell. Симмонс приложил к заявке видео с гастролей. За восемь лет до тура Kiss жест использовал Джон Леннон на обложке сингла 'Yellow Submarine / Eleanor Rigby' коллектива The Beatles. На самом деле, на американском жестовом языке, который появился в 1817 году, "коза" означает "я люблю тебя". "Коза" также была классическим жестом античных греческих и римских ораторов, если верить античному учебнику ораторского искусства Фабия Марка Квинтилиана. Большинство металлистов, однако, считают Ронни Джеймса Дио если не "автором" козы, то определенно человеком, сделавшим этот жест одним из главных символов тяжелой музыки... Вот только Дио по ряду веских причин вряд ли что-то сможет возразить теперь Джину Симмонсу...