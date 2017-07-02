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VICIOUS RUMORS снова приняли в состав вокалиста
2017-07-02
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postdateicon От: 01.07.2017 | postauthoricon Автор: от редакции
VICIOUS RUMORS снова приняли в состав вокалиста Брайана Аллена, который уже работал с группой и записал альбомы 'Razorback Killers' (2011), 'Live You To Death' (2012) и 'Electric Punishment' (2013). Затем он ушёл по семейным обстоятельствам. Ник Холлеман, который спел на прошлом альбоме Vicious Rumors 'Concussion Protocol' (2016), ушел из группы, чтобы заняться другими проектами. А еще они взяли нового соло-гитариста, восемнадцатилетнего Гуннара ДуГрея, который пока ничем таким отличиться просто не успел!

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