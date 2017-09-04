ARTVITAE 'История - это холст...'

«История - это холст, с которого я пишу свою картину» - говаривал в своё время Александр Дюма-отец. Перефразируя эту сентенцию, можно сказать, что и искусство является тем полотном, на котором мы живописуем свою пёструю, противоречивую и весьма неоднозначную жизнь. Одна из наших команд так и назвалась - ARTVITAE (Искусство жизни) и повествует в своём творчестве о разнообразных и бесчисленных проявлениях искусства в жизни и жизни в искусстве. На связи с нами - группа в полном составе.
- Приветствую вас! Для начала хотелось бы прояснить момент с весьма оригинальным названием. Примерно его можно перевести как «Жизнь в искусстве», да и другие варианты связаны с объединением понятий «Жизнь» и «Искусство». Что вы сами вкладываете в название коллектива?
Сергей Исаенко (гитара): «Название произошло от латинского «ars vitae», что переводится как «искусство жизни». Латинское «ars» заменили на более привычное «art», для того, чтобы у людей, не знающих латынь, но знающих другие иностранные языки, не происходило неприличных ассоциаций. Для нас жизнь – это большой поиск и, конечно же, искусство, которому мы учимся с ранних лет и до конца своих дней».
Сергей Морозов (вокал): «Я думаю, что ArtVitae, в первую очередь, красивое словосочетание. Когда создавалась группа и писался первый альбом, мы увязывали название коллектива и музыкальный материал, песни были более жизнеутверждающие, позитивные, мажорные, добрые что ли. Из практических соображений взяли изменённый латиноид, чтобы его можно было однозначно пробивать в интернете. Второй альбом вышел мрачный: у жизни, как и у искусства, много граней. Так что вот - жизнь, вот - искусство, а вот - мы, а результаты нашего творчества - смесь из трёх компонентов».
Алексей Щелочков (ударные): «Название ребята придумывали до моего появления в коллективе, но я лично вкладываю в название следующее: жить надо на полную катушку, с душой и искусством. Об этом зачастую и наши треки».
- Откуда такой интерес к классическому хард-року с блюзовыми и арт-элементами? Безусловно, на 'II' полно множество влияний, но больше всего там именно двух указанных компонентов.
Владислав Пискунов (бас): “Нашу команду объединяет любовь к этим стилям. Арт - это не самостоятельный стиль, а скорее желание принести в какой-либо устоявшийся стиль что-то новое. А это как раз нас объеди- няет: заметьте, ‘II’ имеет индивидуальность”. А.Щ.: «На альбоме представлено полно разных музыкальных течений. Лично я воспитан на хард-роке семи- десятых и в дальнейшем развивал музыкальный вкус в сторону прогрессива и популярной музыки».
С.И.: «Мы все любим классическую школу: Led Zeppelin, Deep Purple; лично я как гитарист обожаю Хендрикса и Стиви Рэй Воэна. Так что ничего удивительного тут нет, эти влияния в какой-то мере распространились и на альбом 'II'».
- Музыкально 'II' в чём-то близок творчеству Нуно Беттенкорта как в рамках Extreme, так и сольного проекта. Вам так близок его стиль? С.М.: «Вот как ни странно, я не знаком с его творчеством, кроме песни “More Than Words”, которую пел когда-то на джеме».
С.И.: «Очень уважаю этого супертехничного гитарного гения, тем не менее, не доводилось детально прослушивать его творчество. Если и есть какие-то общие моменты в творчестве, то, думаю, это совпадение, которое может быть связано с похожими музыкальными ориентирами, в том числе на хард-рок с блюзовыми элементами».
- Предыдущий альбом 'Искусство жизни' был больше близок к прогрессиву, но записан был давно. Обещанного три года ждут?
С. И.: «Вы знаете, я не соглашусь с вами. Альбом 'Искусство жизни' был более прямолинейный и стандартный, хотя в нем было достаточно драйва и хорошей мелодики. 'II' куда более прогрессивен как по музыкальному материалу, так и по лирике. Три года – ну, знаете, так оно всегда бывает, материал придумывается за пару тройку месяцев, а записывается за очень и очень немалый срок. Ведь пока мы - некоммерческая группа и делаем свое дело на энтузиазме, а жизнь может преподносить самые разные и неожиданные сюрпризы».
С. М.: «По поводу прогрессива - согласен с Сергеем. Насчёт сроков - тут повлияло много обстоятельств, к тому же, как и многие люди, мы ленивые”.
- Лирика весьма неожиданна и радует неплохими философскими сентенциями. Но вот одна строчка может озадачить: «Едет BMW, надпись «На Берлин!», а мне уже не смешно!». Это ирония над «квасным» патриотизмом или собака зарыта в другом?
С.М.: “Там не только эта фишка, есть ещё противопоставление образов «русская весна» о присоединении Крыма и «атмосфера», которая убила известного оппозиционного политика. Но в целом мы свою родину, конечно, любим”.
С.И.: «Плохо, когда патриотизм выражается не в созидательной деятельности, а, например, в агрессивных лозунгах или погромах с разбитыми витринами. Где ирония, а где не ирония – пусть решает слушатель».
А.Щ.: «Каждый читает тексты по-своему. То, как ты прочел – и будет верным смыслом. Здорово, правда?».
- Ключевой рефрен релиза - выбирай своих. Одновременно высказывается желание жить своей судьбой. Нет ли здесь противоречия? С одной стороны, индивидуальный путь, отрешение от иллюзий, «замков из песка», с другой - примыкание к определённому лагерю единомышленников.
В.П.: «А каким образом желание жить своей судьбой мешает выбирать своих? Желание жить своей судьбой вообще может побудить необходимость делать этот выбор постоянно».
С.И.: Верю, что у каждого есть возможность некоего выбора в жизни, а так же, что «своих» или «чужих» можно выбирать не только во внешнем мире, но и во внутреннем. Быть может, чтобы жить своей судьбой, необходимо сделать определённый выбор?».
С.М.: “Тут скорее именно про выбор, исходя из внутренних ощущений. Это и есть индивидуальный путь”. - Думаю, что поклонники уже обратили внимание на распевки в духе восьмидесятнического хэви. Решили сделать ему оммаж?
С.М.: «Это, видимо, про «хей». Можно сказать и так».
С.И: «Есть что-то такое народное в этих «распевках из восьмидесятнического хэви». Специально не задумывались, просто так получилось».
А.Щ.: «Да мы оммажируем весь альбом практически, послушайте вон “Песню Пастуха””.
- Не так давно группа засветилась на Нашем Радио. Конечно, хард’н’хэви там звучит, но в гораздо меньшей процентной составляющей по сравнению с «русским роком». Выходит, что политика радиостанции постепенно меняется?
С.И.: «Прозвучали пару раз... Но политика Нашего Радио, пожалуй, не меняется: как было там девяносто пять процентов «русского рока», так и остаётся».
С.М.: «Звучали две песни – “Я буду ждать” и “Пустота” с нового альбома 'II'. Приятно, конечно. Но радио ориентируется на слушателей, а метал сейчас далеко не массовый стиль».
- Что можно ждать в будущем?
А.Щ.: «Предпочитаю делать будущее. А жду я силы на это».
В.П.: «Возвращение на сцену после перерыва, запись клипа. Всё же есть желание сделать релиз с материалом более близким к современному слушателю. Нет, это не будет рэп, но, возможно, мы почерпнём и из него идеи”.
С.М.: «Я думаю, что следующий альбом мы сделаем менее экспериментальный, душевный и попроще для народа».
- Подменяет искусство жизнь или же преломляет её под своим углом?
В.П.: «Искусство – это способ общения. Соответственно, искусство - это отражение жизни. Конечно, пока это не становится работой, но есть и такие персонажи, который настолько хорошо владеют этим языком и делают это так, что не испытывают ощущение работы. Но это пока не про нас».
С.М.: «Искусство - зеркало нашей жизни, а хороший поэт может показать нам новые интересные картинки в этом отражении. Однако вряд ли что-то может подменить жизнь, она намного обширнее. Скорее жизнь влияет на искусство. Жизнь - это самое волшебное слово».
- Приветствую вас! Для начала хотелось бы прояснить момент с весьма оригинальным названием. Примерно его можно перевести как «Жизнь в искусстве», да и другие варианты связаны с объединением понятий «Жизнь» и «Искусство». Что вы сами вкладываете в название коллектива?
Сергей Исаенко (гитара): «Название произошло от латинского «ars vitae», что переводится как «искусство жизни». Латинское «ars» заменили на более привычное «art», для того, чтобы у людей, не знающих латынь, но знающих другие иностранные языки, не происходило неприличных ассоциаций. Для нас жизнь – это большой поиск и, конечно же, искусство, которому мы учимся с ранних лет и до конца своих дней».
Сергей Морозов (вокал): «Я думаю, что ArtVitae, в первую очередь, красивое словосочетание. Когда создавалась группа и писался первый альбом, мы увязывали название коллектива и музыкальный материал, песни были более жизнеутверждающие, позитивные, мажорные, добрые что ли. Из практических соображений взяли изменённый латиноид, чтобы его можно было однозначно пробивать в интернете. Второй альбом вышел мрачный: у жизни, как и у искусства, много граней. Так что вот - жизнь, вот - искусство, а вот - мы, а результаты нашего творчества - смесь из трёх компонентов».
Алексей Щелочков (ударные): «Название ребята придумывали до моего появления в коллективе, но я лично вкладываю в название следующее: жить надо на полную катушку, с душой и искусством. Об этом зачастую и наши треки».
- Откуда такой интерес к классическому хард-року с блюзовыми и арт-элементами? Безусловно, на 'II' полно множество влияний, но больше всего там именно двух указанных компонентов.
Владислав Пискунов (бас): “Нашу команду объединяет любовь к этим стилям. Арт - это не самостоятельный стиль, а скорее желание принести в какой-либо устоявшийся стиль что-то новое. А это как раз нас объеди- няет: заметьте, ‘II’ имеет индивидуальность”. А.Щ.: «На альбоме представлено полно разных музыкальных течений. Лично я воспитан на хард-роке семи- десятых и в дальнейшем развивал музыкальный вкус в сторону прогрессива и популярной музыки».
С.И.: «Мы все любим классическую школу: Led Zeppelin, Deep Purple; лично я как гитарист обожаю Хендрикса и Стиви Рэй Воэна. Так что ничего удивительного тут нет, эти влияния в какой-то мере распространились и на альбом 'II'».
- Музыкально 'II' в чём-то близок творчеству Нуно Беттенкорта как в рамках Extreme, так и сольного проекта. Вам так близок его стиль? С.М.: «Вот как ни странно, я не знаком с его творчеством, кроме песни “More Than Words”, которую пел когда-то на джеме».
С.И.: «Очень уважаю этого супертехничного гитарного гения, тем не менее, не доводилось детально прослушивать его творчество. Если и есть какие-то общие моменты в творчестве, то, думаю, это совпадение, которое может быть связано с похожими музыкальными ориентирами, в том числе на хард-рок с блюзовыми элементами».
- Предыдущий альбом 'Искусство жизни' был больше близок к прогрессиву, но записан был давно. Обещанного три года ждут?
С. И.: «Вы знаете, я не соглашусь с вами. Альбом 'Искусство жизни' был более прямолинейный и стандартный, хотя в нем было достаточно драйва и хорошей мелодики. 'II' куда более прогрессивен как по музыкальному материалу, так и по лирике. Три года – ну, знаете, так оно всегда бывает, материал придумывается за пару тройку месяцев, а записывается за очень и очень немалый срок. Ведь пока мы - некоммерческая группа и делаем свое дело на энтузиазме, а жизнь может преподносить самые разные и неожиданные сюрпризы».
С. М.: «По поводу прогрессива - согласен с Сергеем. Насчёт сроков - тут повлияло много обстоятельств, к тому же, как и многие люди, мы ленивые”.
- Лирика весьма неожиданна и радует неплохими философскими сентенциями. Но вот одна строчка может озадачить: «Едет BMW, надпись «На Берлин!», а мне уже не смешно!». Это ирония над «квасным» патриотизмом или собака зарыта в другом?
С.М.: “Там не только эта фишка, есть ещё противопоставление образов «русская весна» о присоединении Крыма и «атмосфера», которая убила известного оппозиционного политика. Но в целом мы свою родину, конечно, любим”.
С.И.: «Плохо, когда патриотизм выражается не в созидательной деятельности, а, например, в агрессивных лозунгах или погромах с разбитыми витринами. Где ирония, а где не ирония – пусть решает слушатель».
А.Щ.: «Каждый читает тексты по-своему. То, как ты прочел – и будет верным смыслом. Здорово, правда?».
- Ключевой рефрен релиза - выбирай своих. Одновременно высказывается желание жить своей судьбой. Нет ли здесь противоречия? С одной стороны, индивидуальный путь, отрешение от иллюзий, «замков из песка», с другой - примыкание к определённому лагерю единомышленников.
В.П.: «А каким образом желание жить своей судьбой мешает выбирать своих? Желание жить своей судьбой вообще может побудить необходимость делать этот выбор постоянно».
С.И.: Верю, что у каждого есть возможность некоего выбора в жизни, а так же, что «своих» или «чужих» можно выбирать не только во внешнем мире, но и во внутреннем. Быть может, чтобы жить своей судьбой, необходимо сделать определённый выбор?».
С.М.: “Тут скорее именно про выбор, исходя из внутренних ощущений. Это и есть индивидуальный путь”. - Думаю, что поклонники уже обратили внимание на распевки в духе восьмидесятнического хэви. Решили сделать ему оммаж?
С.М.: «Это, видимо, про «хей». Можно сказать и так».
С.И: «Есть что-то такое народное в этих «распевках из восьмидесятнического хэви». Специально не задумывались, просто так получилось».
А.Щ.: «Да мы оммажируем весь альбом практически, послушайте вон “Песню Пастуха””.
- Не так давно группа засветилась на Нашем Радио. Конечно, хард’н’хэви там звучит, но в гораздо меньшей процентной составляющей по сравнению с «русским роком». Выходит, что политика радиостанции постепенно меняется?
С.И.: «Прозвучали пару раз... Но политика Нашего Радио, пожалуй, не меняется: как было там девяносто пять процентов «русского рока», так и остаётся».
С.М.: «Звучали две песни – “Я буду ждать” и “Пустота” с нового альбома 'II'. Приятно, конечно. Но радио ориентируется на слушателей, а метал сейчас далеко не массовый стиль».
- Что можно ждать в будущем?
А.Щ.: «Предпочитаю делать будущее. А жду я силы на это».
В.П.: «Возвращение на сцену после перерыва, запись клипа. Всё же есть желание сделать релиз с материалом более близким к современному слушателю. Нет, это не будет рэп, но, возможно, мы почерпнём и из него идеи”.
С.М.: «Я думаю, что следующий альбом мы сделаем менее экспериментальный, душевный и попроще для народа».
- Подменяет искусство жизнь или же преломляет её под своим углом?
В.П.: «Искусство – это способ общения. Соответственно, искусство - это отражение жизни. Конечно, пока это не становится работой, но есть и такие персонажи, который настолько хорошо владеют этим языком и делают это так, что не испытывают ощущение работы. Но это пока не про нас».
С.М.: «Искусство - зеркало нашей жизни, а хороший поэт может показать нам новые интересные картинки в этом отражении. Однако вряд ли что-то может подменить жизнь, она намного обширнее. Скорее жизнь влияет на искусство. Жизнь - это самое волшебное слово».