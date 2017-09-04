ALTЭRA 'Всегда приятно...'

Всегда приятно общаться с музыкантами, которые не стоят на месте, не покрываются, так сказать, шерстью, а, напротив, раздвигают творческие рамки. ALTЭRA – один из таких коллективов, чьё музыкальное полотно отнюдь не ограничивается модерн-металом, но содержит даже нотки лёгкого AOR'а. О новом туре «По спирали», записи в Finnvox, творческих планах и задачах, Кафке и Ницше — в этом эксклюзивном интервью.
- Приветствуем! В настоящий момент вы осуществляете тур «По спирали», нацеленный на российскую и белорусскую аудиторию. Каковы задачи, поставленные перед коллективом?
Алексей Крупа (гитара, вокал, терменвокс): «Привет! Есть задачи внешние и внутренние. Задача внешняя – показать широкой аудитории свою музыку, не просто познакомить с ней, как это происходит на фестах, а погрузить в неё именно в формате полноценного концептуального концерта. Живое выступление оказывает более сильное воздействие и сольная программа позволяет более полно донести идею и эмоции нашей музыки. Также есть желание ответить на вопрос «кто же такие – наши поклонники?», завоевать своего зрителя натуральным способом, здесь и сейчас. Одна из внутренних задач группы – тренировка, уметь играть большое количество сольных концертов в разных условиях, для разной, в том числе незнакомой с нашей музыкой аудитории, выйти на новый уровень».
Алексей Галанов (ударные): «Мы долго не выступали, много записывались, снимали клип. Решили, что нужно восполнить пробел в выступлениях, поэтому такое большое количество городов в нашем туре. Хотим старым добрым способом познакомить максимальное количество меломанов с нашим творчеством. По городам мы ездим на своём автобусе, и Белоруссия в пре- делах досягаемости, к тому же метал там любят”.
- Планируется ли вторая часть тура уже по Уралу и Сибири, а также во многих «братских» странах?
А.К.: «Сейчас мы ездим туда, куда можем доехать на своём автобусе. В ходе гастролей поступают предложения из дальних регионов, возможно из этих предло- жений позже сформируется новый тур. Зимой планируем дать несколько концертов в ближних городах, куда нас пригласили промоутеры повторно. Группе нужен перерыв для работы над накопившимися видеоматериалами и выпуска альбома».
Р. Г. (бас): «Такие идеи были, но до статуса «в планах» они не доросли. Урал и Сибирь - серьёзные расстояния и без помощи нам будет трудно это осуществить. Уверен, что после этого тура у нас будут предложения и даже директор”.
А.Г.: «Скопилось много материала, требующего доработки. Клип снят, но ещё не смонтирован. Терабайты концертного видео, альбом в стадии сведения. Будем работать над этим…”
- Недавно вы посетили Финляндию, где записались в легендарной Finnvox. Чего можно ждать поклонникам после столь значимого события?
А.К.: «Да, это значимое для группы событие, и мы все больше задумываемся о переносе продакшн-истории за рубеж, у нас уже есть такой положительный опыт. Поклонников мы постараемся порадовать звучанием песни “Ничего больше нет”, записанной там для нового альбома и ее англоязычной версией с рабочим названием “More than nothing”. С первых минут записи стало ясно, что Finnvox идеально подходит для выбранной песни, это одна из редких студий с хорошей аурой, что очень важно для работы над нашей музыкой».
А.Г.: «Мы всегда скрупулёзно подходили равно как к сочинительству, так и к звуку. Finnvox - уникальная студия, грамотно спроектированная. Она звучит! Это избавляет от утомительных технических экспериментов. Ставишь серийную ударную установку, настраива- ешь пласты по вкусу и мочишь уже ни о чём не заботясь, а ребята стоят в аппаратной, кайфуют. Для наших фэнов это означает, что наш звук станет ещё более классным и мощным».
Р.Г.: «Звук и его качество на этой студии - это другой уровень. На Finnvox потрясающая атмосфера, хочется играть. Даже если не брать творческую сторону - на выходе мы получили запись высокого качества и богатства звука. В России есть подобные студии, мы на них работали в Москве и в Питере, есть с чем сравнить».
- Вы являетесь мастерами современного отечественного метала, смешивая в своём алхимическом тигле постгранж, модерн-метал, альтернативу, world music и многое другое. При этом многие песни после определённого периода уже не играются. Поиски новых сту- пеней творческого развития?
А.К.: «Приходится отказываться от некоторых песен в пользу новых. Еще это вопрос концептуальности программы, какие-то песни первоначального периода про- сто не вписываются. Мы сталкиваемся с чем-то ранее неведомым нам самим, пропускаем через себя, сталкиваем затем с этим и слушателя. Группа развивается и некоторые песни просто лучше оставить в том времени, когда они появились и были актуальными”.
А.Г.: « Материал к третьему альбому показывает, что мы уже перебрались на новую ступень творческого развития. Но пройдёт ещё немало времени, прежде чем он расскажет об этом аудитории. Лично я очень надеюсь, что после тура Змею удастся написать слова на какие-то из боевиков, уже готовых к обнародованию”.
Р.Г.: «Поиск происходит непрерывно. Не имеет значения возраст песни: если идеи, найденные для песни, актуальны в настоящем, то песня играется, живёт и развивается».
- Заметна ваша симпатия к группам навроде A Perfect Circle в более мягких проходах. Это неслучайно?
А.К.: «A Perfect Circle, кажется, появилась в 1999-м, а многие рифы и идеи, из которых складывается наша музыка, живут у меня дома на кассетах еще со школьного периода. Если говорить о звучании - то да, нам нравится их звук, они задают ориентиры, но мы никогда не приносим в студию референсы».
Р.Г.: «Конечно, музыка этой группы многих из нас вдохновляет. Это качественный продукт и его хочется слушать и слушать, несмотря на годы. Так что можно сказать, что слушаем классику».
- Четыре года назад AltЭra выпустила весьма оригинальный клип, в котором отсутствуют жанровые клише и использована техника «песочной» анимации. Набили оскомину группы, играющие на кры- ше или в заброшенных зданиях?
Р.Г.: «Не набили, такое обычно не смотрю, если не попросят. Группы на крыше прекрасны, если смотрю, то скорее переживаю, не упал бы кто-нибудь…».
А.К.: «Да, точно. Так же, как и фотосессии на фоне кирпичной стены. Под “Голубь” такая техника подошла как нельзя лучше, мы решили использовать её, не хотелось в клипе снимать живых лю- дей. Мы продолжаем искать нетривиальные формы, нам должно быть самим интересно творить и реализовывать новое”.
- В композиции ”Слепой беглец” лирический герой проходит через символическое распинание. Аллюзия на цитату Ницше?
А.К.: « Нет, в моем тексте имеется в виду личная история иллюзий, сомнений, разочарований, падений героя. Когда писался текст, о Ницше я не думал. Но пусть у каждого будут свои ассоциации. Когда я пишу текст, я отключаюсь от внешнего мира и стараюсь, чтобы не вмешивались мои собственные знания. Настраиваюсь, так сказать, на чистые каналы, мне нужно достать текст из глубин, а не с поверхности”.
- Постоянно обращаю внимание на насыщенную эмоциональную полифонию в лирике «пятой волны». Намеренно ли нынешнее усиление «чувственной» компоненты?
А.К.: «Я не анализировал свои тексты с этой стороны. Не думаю, что это намеренно. Сначала я стараюсь почувствовать пульс песни, запустить слова в волны рифов, потом идет переосмысление и работа над тем, чтобы это было грамотно, хорошо пелось и звучало на данном языке. Конечно, в текстах много эмоций, как и в нашей музыке, ведь мы пишем о наших ощущениях, реакции на окружающий мир и свою жизнь в нем».
- В своё время вас уличили в нарушении копирайта на свои же песни. Кафкианская ситуация уже разрешилась?
А.К.: «Кафкианская – это ты верно подметил! Этим вопросом должен был заниматься «Союз», который выпускал наш альбом 'Анахата'. Пришлось повозиться самим, звонить в офис американских дистрибуторов Orchard, писать письма. Это проявление несовершенства системы контроля авторских прав на сегодняшний день. Ситуация пока разрешилась, с нас сняли все претензии, но что касается нового альбома – мы допускаем вариант обойтись без мэйджоров, которые мешают группам делиться с миром результатами своего творчества. А для англоязычных песен найти проверенный западный лейбл, который работает «без фокусов».”
- Тур закончится, альбом, надеемся, будет записан. Какова будет новая эра группы?
А.Г.: «Второй альбом уже записан, его осталось лишь свести, отмастерить и издать. Новая эра группы - кадровое пополнение гитаристом, гастроли за границами России, продакшн за рубежом. Ведь “Ответ”, на который снимали клип, сводился в США известным амери- канским продюсером (пока секрет), а мастеринг делался в студии, специалисты которой корпели над альбо- мами Metallica. Мы намерены развивать эти тенденции!”
А.К.: «После тура мы, прежде всего, сами будем другие. У группы будет больше англоязычных песен. Мы еще больше собираемся поработать над концепцией, наш стиль обретает узнаваемую законченную форму, к чему мы давно шли».
- Приветствуем! В настоящий момент вы осуществляете тур «По спирали», нацеленный на российскую и белорусскую аудиторию. Каковы задачи, поставленные перед коллективом?
Алексей Крупа (гитара, вокал, терменвокс): «Привет! Есть задачи внешние и внутренние. Задача внешняя – показать широкой аудитории свою музыку, не просто познакомить с ней, как это происходит на фестах, а погрузить в неё именно в формате полноценного концептуального концерта. Живое выступление оказывает более сильное воздействие и сольная программа позволяет более полно донести идею и эмоции нашей музыки. Также есть желание ответить на вопрос «кто же такие – наши поклонники?», завоевать своего зрителя натуральным способом, здесь и сейчас. Одна из внутренних задач группы – тренировка, уметь играть большое количество сольных концертов в разных условиях, для разной, в том числе незнакомой с нашей музыкой аудитории, выйти на новый уровень».
Алексей Галанов (ударные): «Мы долго не выступали, много записывались, снимали клип. Решили, что нужно восполнить пробел в выступлениях, поэтому такое большое количество городов в нашем туре. Хотим старым добрым способом познакомить максимальное количество меломанов с нашим творчеством. По городам мы ездим на своём автобусе, и Белоруссия в пре- делах досягаемости, к тому же метал там любят”.
- Планируется ли вторая часть тура уже по Уралу и Сибири, а также во многих «братских» странах?
А.К.: «Сейчас мы ездим туда, куда можем доехать на своём автобусе. В ходе гастролей поступают предложения из дальних регионов, возможно из этих предло- жений позже сформируется новый тур. Зимой планируем дать несколько концертов в ближних городах, куда нас пригласили промоутеры повторно. Группе нужен перерыв для работы над накопившимися видеоматериалами и выпуска альбома».
Р. Г. (бас): «Такие идеи были, но до статуса «в планах» они не доросли. Урал и Сибирь - серьёзные расстояния и без помощи нам будет трудно это осуществить. Уверен, что после этого тура у нас будут предложения и даже директор”.
А.Г.: «Скопилось много материала, требующего доработки. Клип снят, но ещё не смонтирован. Терабайты концертного видео, альбом в стадии сведения. Будем работать над этим…”
- Недавно вы посетили Финляндию, где записались в легендарной Finnvox. Чего можно ждать поклонникам после столь значимого события?
А.К.: «Да, это значимое для группы событие, и мы все больше задумываемся о переносе продакшн-истории за рубеж, у нас уже есть такой положительный опыт. Поклонников мы постараемся порадовать звучанием песни “Ничего больше нет”, записанной там для нового альбома и ее англоязычной версией с рабочим названием “More than nothing”. С первых минут записи стало ясно, что Finnvox идеально подходит для выбранной песни, это одна из редких студий с хорошей аурой, что очень важно для работы над нашей музыкой».
А.Г.: «Мы всегда скрупулёзно подходили равно как к сочинительству, так и к звуку. Finnvox - уникальная студия, грамотно спроектированная. Она звучит! Это избавляет от утомительных технических экспериментов. Ставишь серийную ударную установку, настраива- ешь пласты по вкусу и мочишь уже ни о чём не заботясь, а ребята стоят в аппаратной, кайфуют. Для наших фэнов это означает, что наш звук станет ещё более классным и мощным».
Р.Г.: «Звук и его качество на этой студии - это другой уровень. На Finnvox потрясающая атмосфера, хочется играть. Даже если не брать творческую сторону - на выходе мы получили запись высокого качества и богатства звука. В России есть подобные студии, мы на них работали в Москве и в Питере, есть с чем сравнить».
- Вы являетесь мастерами современного отечественного метала, смешивая в своём алхимическом тигле постгранж, модерн-метал, альтернативу, world music и многое другое. При этом многие песни после определённого периода уже не играются. Поиски новых сту- пеней творческого развития?
А.К.: «Приходится отказываться от некоторых песен в пользу новых. Еще это вопрос концептуальности программы, какие-то песни первоначального периода про- сто не вписываются. Мы сталкиваемся с чем-то ранее неведомым нам самим, пропускаем через себя, сталкиваем затем с этим и слушателя. Группа развивается и некоторые песни просто лучше оставить в том времени, когда они появились и были актуальными”.
А.Г.: « Материал к третьему альбому показывает, что мы уже перебрались на новую ступень творческого развития. Но пройдёт ещё немало времени, прежде чем он расскажет об этом аудитории. Лично я очень надеюсь, что после тура Змею удастся написать слова на какие-то из боевиков, уже готовых к обнародованию”.
Р.Г.: «Поиск происходит непрерывно. Не имеет значения возраст песни: если идеи, найденные для песни, актуальны в настоящем, то песня играется, живёт и развивается».
- Заметна ваша симпатия к группам навроде A Perfect Circle в более мягких проходах. Это неслучайно?
А.К.: «A Perfect Circle, кажется, появилась в 1999-м, а многие рифы и идеи, из которых складывается наша музыка, живут у меня дома на кассетах еще со школьного периода. Если говорить о звучании - то да, нам нравится их звук, они задают ориентиры, но мы никогда не приносим в студию референсы».
Р.Г.: «Конечно, музыка этой группы многих из нас вдохновляет. Это качественный продукт и его хочется слушать и слушать, несмотря на годы. Так что можно сказать, что слушаем классику».
- Четыре года назад AltЭra выпустила весьма оригинальный клип, в котором отсутствуют жанровые клише и использована техника «песочной» анимации. Набили оскомину группы, играющие на кры- ше или в заброшенных зданиях?
Р.Г.: «Не набили, такое обычно не смотрю, если не попросят. Группы на крыше прекрасны, если смотрю, то скорее переживаю, не упал бы кто-нибудь…».
А.К.: «Да, точно. Так же, как и фотосессии на фоне кирпичной стены. Под “Голубь” такая техника подошла как нельзя лучше, мы решили использовать её, не хотелось в клипе снимать живых лю- дей. Мы продолжаем искать нетривиальные формы, нам должно быть самим интересно творить и реализовывать новое”.
- В композиции ”Слепой беглец” лирический герой проходит через символическое распинание. Аллюзия на цитату Ницше?
А.К.: « Нет, в моем тексте имеется в виду личная история иллюзий, сомнений, разочарований, падений героя. Когда писался текст, о Ницше я не думал. Но пусть у каждого будут свои ассоциации. Когда я пишу текст, я отключаюсь от внешнего мира и стараюсь, чтобы не вмешивались мои собственные знания. Настраиваюсь, так сказать, на чистые каналы, мне нужно достать текст из глубин, а не с поверхности”.
- Постоянно обращаю внимание на насыщенную эмоциональную полифонию в лирике «пятой волны». Намеренно ли нынешнее усиление «чувственной» компоненты?
А.К.: «Я не анализировал свои тексты с этой стороны. Не думаю, что это намеренно. Сначала я стараюсь почувствовать пульс песни, запустить слова в волны рифов, потом идет переосмысление и работа над тем, чтобы это было грамотно, хорошо пелось и звучало на данном языке. Конечно, в текстах много эмоций, как и в нашей музыке, ведь мы пишем о наших ощущениях, реакции на окружающий мир и свою жизнь в нем».
- В своё время вас уличили в нарушении копирайта на свои же песни. Кафкианская ситуация уже разрешилась?
А.К.: «Кафкианская – это ты верно подметил! Этим вопросом должен был заниматься «Союз», который выпускал наш альбом 'Анахата'. Пришлось повозиться самим, звонить в офис американских дистрибуторов Orchard, писать письма. Это проявление несовершенства системы контроля авторских прав на сегодняшний день. Ситуация пока разрешилась, с нас сняли все претензии, но что касается нового альбома – мы допускаем вариант обойтись без мэйджоров, которые мешают группам делиться с миром результатами своего творчества. А для англоязычных песен найти проверенный западный лейбл, который работает «без фокусов».”
- Тур закончится, альбом, надеемся, будет записан. Какова будет новая эра группы?
А.Г.: «Второй альбом уже записан, его осталось лишь свести, отмастерить и издать. Новая эра группы - кадровое пополнение гитаристом, гастроли за границами России, продакшн за рубежом. Ведь “Ответ”, на который снимали клип, сводился в США известным амери- канским продюсером (пока секрет), а мастеринг делался в студии, специалисты которой корпели над альбо- мами Metallica. Мы намерены развивать эти тенденции!”
А.К.: «После тура мы, прежде всего, сами будем другие. У группы будет больше англоязычных песен. Мы еще больше собираемся поработать над концепцией, наш стиль обретает узнаваемую законченную форму, к чему мы давно шли».