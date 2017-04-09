SUICIDER, THE 'Скажите, почему Вы решили повеситься?'

«Скажите, почему Вы решили повеситься? - Доктор, мне скучно жить. - И Вы надеялись, что самоубийство Вас развеселит?»... Думаю, что послушав новинку от THE SUICIDER, любой подобный неудачник значительно повысит уровень адреналина в крови и получит отличную порцию задорного готик-метала с предельно саркастичной концепцией. А если всё же и решится повторить попытку... ребята уж точно будут не при чём! Тем более, что уж давно они нас ничем не радовали. О 'Never Alive', жизненных кризисах и многом другом нам эксклюзивно поведал Михаил Татаринов.
- Приветствую, Миша! Почему же ты с ребятами нас своим мрачняком целых семь лет не радовал?
«Привет! Это не совсем так. Последний концерт с промежуточным составом был всего-то три года назад. А что касается релизов, то тут всё сложнее. После выхода дебютника 'Death Surround' в 2010-м, уже на следующий год вышел EP 'Four Reasons To Die' с четырьмя новыми песнями и парой каверов на Sentenced. Примерно тогда второй гитарист схватил критическую стадию «стоунера головного мозга» и нам пришлось распрощаться с ним и ещё с двумя участниками коллектива. После их ухода в 2011 году я в быстром темпе набрал новых музыкантов, не особо заморачиваясь над их адекватностью. Ну а потом начался период такого адского алкоголизма, что времени писать и записывать новые песни просто не было. С одной стороны, весёлое было время, мы угорали как могли – выползали на сцену пьяные вусрань, падали и засыпали прямо на сцене, блевали в пульты звукачам, ломали аппарат. В общем, отрывались, как могли, что породило, в свою очередь, много ненависти среди обслуживающего персонала и некоторых - уже бывших - поклонников. Ну, и сам коллектив в музыкальном плане начал сильно деградировать. И когда вместе с исчерпанным терпением пришло осознание того, «что же мы, уроды, творим», я просто взял и прекратил всю эту вакханалию. Через год, путём долгих отборов, был собран нынешний состав, мы снова стали активной концертной единицей. А в 2016 году началась запись нового альбома 'Never Alive', который не так давно увидел свет. Так что результаты налицо».
- Всегда интересовало одно: а почему так или иначе вся концепция коллектива крутится вокруг желания оборвать всё и уйти к чёртовой матери в неизвестность? Клин клином вышибаешь?
«Жизнь, как известно – боль. Многие боятся таких тем, многим религия запрещает, а нам пофиг. Да и жизнь иногда складывается так, что ну её нахрен. Мы глумились над этой темой всегда. Лично я за всю свою недолгую жизнь три раза уже побывал на пороге смерти, так что смотрю на это уже с большой долей пофигизма. Да и вообще, почему бы и нет?»
- При этом музыка всегда бодрая и заставляющая выпить рюмку вина или стаканчика два пива (отдельные любители лакируют водкой). Как в известном анекдоте: «Блин, двадцать минут разница. Наливай!». И мысли о суициде будут только при хорошем бодуне. С такой целью всё и пишется?
«Кстати, от похмелья действительно помогает! Приходили люди с благодарностями. Да и вообще, не писать же унылое готическое говно, которого и так полно. В целом веселье и пляски на краю пропасти всегда были нашими темами. С особым цинизмом и иронией мы обкатываем тему жизни, смерти и суицида. И любой здравомыслящий человек это поймёт».
- Опять же, тема ухода временами чуть ли не рифмуется с любовью. «Кровь – любовь»… Что–то личное или же всё объясняется близостью подобного каждому слушателю?
«Каждая песня, так или иначе, всегда связана с какой-то историей из жизни. По-другому у нас не получается. Например, песня “My Last Wish”. Так вышло, что наш гитарист написал её очень давно в довольно хреновом состоянии. Когда я узнал историю создания, сразу вдохновился на лирику, так как тоже не так давно пережил подобное, если даже не более сильное, предательство. Так что, даже если и слегка преувеличено, то всё равно правда».
- Судя по “2012”, тема глобальной катастрофы тоже стороной никого не обошла. Неужели так и думалось: всё, конец?
«Я не помню, я был в запое (смеется). А когда пришёл в себя, то всё уже закончилось и ничего не произошло. Я был очень разочарован, и впоследствии это разочарование стало песней. А ещё у нас гитарист угорает по этим новостям. В 2012-м люди по всему миру ждали конца света согласно календарю майя – кто-то на полном серьёзе, кто-то со скепсисом: типа ага, вот наступит знаменательный день, нихера не произойдёт, и все пойдут снова пахать в офисы, платить за кредиты, ипотеку, вести серую жизнь, перебиваемую очередными новостями об очередном мировом кризисе... Сейчас вот снова ждут конца света в октябре 2017 от астероида. Вечные ожидания. И появилась такая задумка: поёрничать на эту тему, как следует её обстебать. Ждали? А вот хрен вам! Хотя как знать, возможно, всё и произошло, а то, что мы видим сейчас, это бред угасающего сознания».
- Раньше вы всегда отдавали уважение своим идейным вдохновителям, которые, что закономерно, уже получили по заслугам. Сейчас уже больше вдохновляетесь сольником. Похоже, что эти парни (хотя теперь уже один) будут с вами всегда.
«Всегда отдавали, отдаём и будем отдавать. Они - Отцы. Но всё же время идет и надо двигаться дальше. Сольное творчество господина Лайхиала в чем-то продолжало Их идеи, но, судя по последним альбомам и новому проекту, свернул он уже в другую сторону. На этом наши пути расходятся. Да и других источников вдохновения вокруг хватает, не только музыкальных. И 'Never Alive' стал довольно разнообразным в этом плане. Например, в сет-листе после готической и вполне традиционной для жанра “2012” следом идет вполне себе модерновая композиция “Nothing More”, которая была первой песней, выученной уже в новом составе. Совершенно нетипичная для нас по структуре и гармонии. А затем “All I Want To”, которую мы на свой страх и риск выпустили отдельным синглом с лирик-видео. Такой притрэшованный боевичок. После выхода некоторые слушатели писали, что не ожидали таких риффов от нас. Но на альбоме хватает и более каноничных песен, что называется, «в стиле». В целом, я думаю, экспериментов ещё будет много».
- “Try To Do It Right” получилась достаточно жестокой по посылу. Пошёл во все тяжкие?
«Да нет. Просто идея написать песню с таким прямым и жестоким смыслом была уже давно. Да и позлить в очередной раз суеверных людишек забавно. Это было примерно так – сижу, думаю, пью пиво и внезапно в больном мозгу проносится мысль! Главное - вовремя за неё ухватиться, и дальше уже пойдёт как по маслу. То, что получилось, настолько нам понравилось, что мы решили выпустить эту песню отдельным интернет-синглом, до выхода альбома. Кстати, за оформление сингла и альбома отдельное спасибо Pablo Elephant’у».
- И как, кстати, вновь с ним работалось?
«Пашка лучший! Я ещё не видел людей, которые так точно понимают, что именно должно быть на обложке. Причем, даже не послушав музыку. Мы же уже работали с ним, когда записывали свой дебютник. Ещё тогда я понял, что он талантище. Был момент эксперимента с оформлением EP. Там мы попросили знакомую художницу сделать что-то в его духе. Получилось тоже в целом неплохо, но слегка не то. А после работы над 'Never Alive' я уже твёрдо понял, что с другими художниками работать больше не хочу».
- Юбилей – не за горами. Бритвы уже раздавать не получится из-за Кварфорта. Надо бы не ударить в грязь лицом!
«Не ударим. Верёвка и мыло есть в каждом хозяйственном магазине».
- Ну и напоследок. А если кто неправильно идею поймёт?
«Обычно мы исключаем присутствие идиотов, но такие мысли были. Думаю, тогда будет громкое судебное разбирательство, объявление нас вне закона и, как следствие, всемирная известность, ха-ха!»
- Приветствую, Миша! Почему же ты с ребятами нас своим мрачняком целых семь лет не радовал?
«Привет! Это не совсем так. Последний концерт с промежуточным составом был всего-то три года назад. А что касается релизов, то тут всё сложнее. После выхода дебютника 'Death Surround' в 2010-м, уже на следующий год вышел EP 'Four Reasons To Die' с четырьмя новыми песнями и парой каверов на Sentenced. Примерно тогда второй гитарист схватил критическую стадию «стоунера головного мозга» и нам пришлось распрощаться с ним и ещё с двумя участниками коллектива. После их ухода в 2011 году я в быстром темпе набрал новых музыкантов, не особо заморачиваясь над их адекватностью. Ну а потом начался период такого адского алкоголизма, что времени писать и записывать новые песни просто не было. С одной стороны, весёлое было время, мы угорали как могли – выползали на сцену пьяные вусрань, падали и засыпали прямо на сцене, блевали в пульты звукачам, ломали аппарат. В общем, отрывались, как могли, что породило, в свою очередь, много ненависти среди обслуживающего персонала и некоторых - уже бывших - поклонников. Ну, и сам коллектив в музыкальном плане начал сильно деградировать. И когда вместе с исчерпанным терпением пришло осознание того, «что же мы, уроды, творим», я просто взял и прекратил всю эту вакханалию. Через год, путём долгих отборов, был собран нынешний состав, мы снова стали активной концертной единицей. А в 2016 году началась запись нового альбома 'Never Alive', который не так давно увидел свет. Так что результаты налицо».
- Всегда интересовало одно: а почему так или иначе вся концепция коллектива крутится вокруг желания оборвать всё и уйти к чёртовой матери в неизвестность? Клин клином вышибаешь?
«Жизнь, как известно – боль. Многие боятся таких тем, многим религия запрещает, а нам пофиг. Да и жизнь иногда складывается так, что ну её нахрен. Мы глумились над этой темой всегда. Лично я за всю свою недолгую жизнь три раза уже побывал на пороге смерти, так что смотрю на это уже с большой долей пофигизма. Да и вообще, почему бы и нет?»
- При этом музыка всегда бодрая и заставляющая выпить рюмку вина или стаканчика два пива (отдельные любители лакируют водкой). Как в известном анекдоте: «Блин, двадцать минут разница. Наливай!». И мысли о суициде будут только при хорошем бодуне. С такой целью всё и пишется?
«Кстати, от похмелья действительно помогает! Приходили люди с благодарностями. Да и вообще, не писать же унылое готическое говно, которого и так полно. В целом веселье и пляски на краю пропасти всегда были нашими темами. С особым цинизмом и иронией мы обкатываем тему жизни, смерти и суицида. И любой здравомыслящий человек это поймёт».
- Опять же, тема ухода временами чуть ли не рифмуется с любовью. «Кровь – любовь»… Что–то личное или же всё объясняется близостью подобного каждому слушателю?
«Каждая песня, так или иначе, всегда связана с какой-то историей из жизни. По-другому у нас не получается. Например, песня “My Last Wish”. Так вышло, что наш гитарист написал её очень давно в довольно хреновом состоянии. Когда я узнал историю создания, сразу вдохновился на лирику, так как тоже не так давно пережил подобное, если даже не более сильное, предательство. Так что, даже если и слегка преувеличено, то всё равно правда».
- Судя по “2012”, тема глобальной катастрофы тоже стороной никого не обошла. Неужели так и думалось: всё, конец?
«Я не помню, я был в запое (смеется). А когда пришёл в себя, то всё уже закончилось и ничего не произошло. Я был очень разочарован, и впоследствии это разочарование стало песней. А ещё у нас гитарист угорает по этим новостям. В 2012-м люди по всему миру ждали конца света согласно календарю майя – кто-то на полном серьёзе, кто-то со скепсисом: типа ага, вот наступит знаменательный день, нихера не произойдёт, и все пойдут снова пахать в офисы, платить за кредиты, ипотеку, вести серую жизнь, перебиваемую очередными новостями об очередном мировом кризисе... Сейчас вот снова ждут конца света в октябре 2017 от астероида. Вечные ожидания. И появилась такая задумка: поёрничать на эту тему, как следует её обстебать. Ждали? А вот хрен вам! Хотя как знать, возможно, всё и произошло, а то, что мы видим сейчас, это бред угасающего сознания».
- Раньше вы всегда отдавали уважение своим идейным вдохновителям, которые, что закономерно, уже получили по заслугам. Сейчас уже больше вдохновляетесь сольником. Похоже, что эти парни (хотя теперь уже один) будут с вами всегда.
«Всегда отдавали, отдаём и будем отдавать. Они - Отцы. Но всё же время идет и надо двигаться дальше. Сольное творчество господина Лайхиала в чем-то продолжало Их идеи, но, судя по последним альбомам и новому проекту, свернул он уже в другую сторону. На этом наши пути расходятся. Да и других источников вдохновения вокруг хватает, не только музыкальных. И 'Never Alive' стал довольно разнообразным в этом плане. Например, в сет-листе после готической и вполне традиционной для жанра “2012” следом идет вполне себе модерновая композиция “Nothing More”, которая была первой песней, выученной уже в новом составе. Совершенно нетипичная для нас по структуре и гармонии. А затем “All I Want To”, которую мы на свой страх и риск выпустили отдельным синглом с лирик-видео. Такой притрэшованный боевичок. После выхода некоторые слушатели писали, что не ожидали таких риффов от нас. Но на альбоме хватает и более каноничных песен, что называется, «в стиле». В целом, я думаю, экспериментов ещё будет много».
- “Try To Do It Right” получилась достаточно жестокой по посылу. Пошёл во все тяжкие?
«Да нет. Просто идея написать песню с таким прямым и жестоким смыслом была уже давно. Да и позлить в очередной раз суеверных людишек забавно. Это было примерно так – сижу, думаю, пью пиво и внезапно в больном мозгу проносится мысль! Главное - вовремя за неё ухватиться, и дальше уже пойдёт как по маслу. То, что получилось, настолько нам понравилось, что мы решили выпустить эту песню отдельным интернет-синглом, до выхода альбома. Кстати, за оформление сингла и альбома отдельное спасибо Pablo Elephant’у».
- И как, кстати, вновь с ним работалось?
«Пашка лучший! Я ещё не видел людей, которые так точно понимают, что именно должно быть на обложке. Причем, даже не послушав музыку. Мы же уже работали с ним, когда записывали свой дебютник. Ещё тогда я понял, что он талантище. Был момент эксперимента с оформлением EP. Там мы попросили знакомую художницу сделать что-то в его духе. Получилось тоже в целом неплохо, но слегка не то. А после работы над 'Never Alive' я уже твёрдо понял, что с другими художниками работать больше не хочу».
- Юбилей – не за горами. Бритвы уже раздавать не получится из-за Кварфорта. Надо бы не ударить в грязь лицом!
«Не ударим. Верёвка и мыло есть в каждом хозяйственном магазине».
- Ну и напоследок. А если кто неправильно идею поймёт?
«Обычно мы исключаем присутствие идиотов, но такие мысли были. Думаю, тогда будет громкое судебное разбирательство, объявление нас вне закона и, как следствие, всемирная известность, ха-ха!»
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