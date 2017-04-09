CIRCLE II CIRCLE - Саган скончался...

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Чего не скажешь про известного барабанщика Адама Сагана, игравшего с CIRCLE II CIRCLE, White Empress, Into Eternity и Witherfall и сотрудничавшего в качестве журналиста с журналом Drumhead. Он также умер от одной из разновидностей рака крови - Т-клеточной лимфобластной лимфомы в возрасте 36 лет. Семья Адама была не самой богатой, а после потраченных на его лечение средств стала еще беднее - так что был даже организован сбор средств на его похороны на одной из крудфандинговых платформ в Сети...