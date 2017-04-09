ASIA - Уэттон скончался...

Британский вокалист и мультинструменталист, композитор, участник групп ASIA, King Crimson, Roxy Music, UK, Uriah Heep и Wishbone Ash Джон Уэттон скончался 31 января 2017 года в возрасте 67 лет. Причина смерти - рак прямой кишки. Уэттон начинал в группах Mogul Thrash и Family. Присоединившись к King Crimson, он участвовал в записи таких альбомов группы, как 'Larks' Tongues in Aspic' (1973), 'Starless And Bible Black' (1974) и 'Red' (1975). Он также работал с Roxy Music над пластинкой 'Viva' (1975) и с лидером этой группы Брайаном Ферри над многими его сольными альбомами. В 1975 году Уэттон вошел в состав Uriah Heep в качестве басиста и записал пластинки 'Return To Fantasy' (1975) и 'High And Mighty' (1976). В 1977 году музыкант вместе с барабанщиком Биллом Бруфордом, клавишником Эдди Джобсоном и гитаристом Аланом Холдсуортом создал супергруппу UK. Покинув ее через несколько лет, Уэттон вошел в состав супергруппы Asia ставшей его наиболее коммерчески успешным проектом. Уэттон выпускал и сольные пластинки...
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