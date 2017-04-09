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STATUS QUO - Парфитт скончался...
2017-04-09
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postdateicon От: 10.03.2017 | postauthoricon Автор: от редакции
В испанской больнице скончался гитарист британской рок-группы STATUS QUO Рик Парфитт - от тяжелой инфекции после осложнений травмы плеча. Гитаристу было 68 лет, и он страдал рядом хронических заболеваний. В 1997 году музыкант перенес операцию шунтирования коронарных сосудов, а в октябре заявил, что не будет больше выступать с группой после перенесенного летом очередного сердечного приступа. В следующем году Парфитт собирался начать сольную карьеру, а также издать автобиографию. Группа Status Quo приобрела мировую популярность после выхода в 1979 году написанных в соавторстве с Парфиттом хитов "Rockin' All Over The World" и "Whatever You Want". На счету Status Quo более 30 студийных альбомов, они разошлись общим тиражом более 110 миллионов копий.

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