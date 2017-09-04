﻿ DarkCity | ведущее издание о тяжёлой и рок музыке - DIO жив!
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DIO жив!
2017-09-04
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postdateicon От: 04.09.2017 | postauthoricon Автор: от редакции
Компания по производству голограмм Eyellusion объявила даты мирового тура Dio Returns, в котором голограмма покойного DIO "воссоединится" с музыкантами последнего состава его группы. В туре будут использоваться концертные записи вокала Дио, а аккомпанировать ему будет живая группа, куда входят экс-участники Dio Саймон Райт (барабаны), Крейг Голди (гитара) и Скотт Уоррен (клавишные), плюс басист Бьерн Энглен, известный по сотрудничеству с Ингви Мальмстином. Часть песен споет ветеран тяжелой сцены Тим “Риппер” Оуэнс (Judas Priest, Iced Earth, Yngwie Malmsteen), а на избранных концертах с группой также выступит вокалист Они Логан (Lynch Mob). Тур будет включать более 80 концертов по всему миру и начнется в Хельсинки (Финляндия) 30 ноября. Далее голограмма "посетит" Аргентину, Австралию, Бразилию, Китай, Колумбию, Эквадор, Францию, Германию, Японию, Мексику, Новую Зеландию, Парагвай, Великобританию, Венесуэлу и весной 2018 года - США. Летом проект выступит на различных фестивалях по всему миру. Сет-лист будет меняться, но так или иначе голограмма Дио будет демонстрироваться во время большей части шоу. Напомним, что Eyellusion впервые показали голограмму Ронни Джеймса Дио на фестивале Wacken Open Air в Германии в 2016 году.


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