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PINK FLOYD - на оперной сцене!
2017-05-07
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postdateicon От: 10.05.2017 | postauthoricon Автор: от редакции
Премьера оперы под названием 'Another Brick In The Wall: L’Opera' состоялась в театре Place Des Arts в канадском городе Монреаль 11 марта в дни празднования его 375-летия. В основу оперы лег классический альбом PINK FLOYD 'The Wall' (1979) и в июле 2018 года она будет поставлена ещё и в США. Над постановкой работал композитор Жульен Билодо - он переложил знакомые всем мелодии хитов 'The Wall' "на настоящий язык оперы". Сочинять либретто был приглашен бывший участник Pink Floyd Роджер Уотерс, который и является автором практически всех песен на альбоме. А еще вот что - новый вид креветок, открытый учеными возле панамского побережья Тихого океана, назвали в честь рок-группы Pink Floyd. Synalpheus pinkfloydi относится к "щелкающим" креветкам: она обладает гигантской относительно своих размеров клешней розового цвета, при помощи которой издает щелчки такой громкости, что это может убить маленьких рыбок. Креветкам так адски повезло, потому что ученый Сэмми Де Грейв из Музея национальной истории Оксфордского университета, открывший новый вид, фанат Pink Floyd с 14 лет. Случай уже не является исключительным - ранее, в декабре 2016 года, найденный в Калифорнии цветок получил имя Dudleya hendrixii ("Живучка Хендрикса") в честь американского гитариста Джими Хендрикса!

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