Да, BLACK SABBATH сыграли уже свой последний концерт там, где всё начиналось - в английском Бирмингеме. Последнее шоу в рамках тура The End состоялось в зале Genting Arena 4 февраля. Несмотря на то, что упомянутый тур был прощальным и теперь группе вроде бы как конец, гитарист Тони Айомми всё же заверил фанатов, что есть надежда на выступления коллектива в будущем. Тони - неисправимый оптимист. Учитывая то, что в 2012 году у него обнаружили лимфому (рак крови), а недавно выросла ещё и какая-то дрянь в носоглотке, и её пришлось вырезать, то его можно назвать даже очень сильным оптимистом! В декабре 2016 года Тони рассказал, что врачи обнаружили новообразование в его горле и не могли сказать, является ли оно доброкачественным или злокачественным. На его счастье опухоль оказалась доброкачественной - он успешно прошёл курс лечения и был прооперирован... Айомми, кстати, тоже занимается сольной карьерой. Вот, недавно написал необычное произведение для хора Бирмингемского Собора, вместе с тамошней настоятельницей Кэтрин Огл. Это пятиминутное сочинение "How Good It Is", где сам Айомми сыграл на акустической гитаре, а текст, навеянный Псалмом 133, исполнил хор.