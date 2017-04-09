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BLACK SABBATH сыграли уже свой последний концерт...
2017-04-09
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postdateicon От: 10.03.2017 | postauthoricon Автор: от редакции
Да, BLACK SABBATH сыграли уже свой последний концерт там, где всё начиналось - в английском Бирмингеме. Последнее шоу в рамках тура The End состоялось в зале Genting Arena 4 февраля. Несмотря на то, что упомянутый тур был прощальным и теперь группе вроде бы как конец, гитарист Тони Айомми всё же заверил фанатов, что есть надежда на выступления коллектива в будущем. Тони - неисправимый оптимист. Учитывая то, что в 2012 году у него обнаружили лимфому (рак крови), а недавно выросла ещё и какая-то дрянь в носоглотке, и её пришлось вырезать, то его можно назвать даже очень сильным оптимистом! В декабре 2016 года Тони рассказал, что врачи обнаружили новообразование в его горле и не могли сказать, является ли оно доброкачественным или злокачественным. На его счастье опухоль оказалась доброкачественной - он успешно прошёл курс лечения и был прооперирован...  Айомми, кстати, тоже занимается сольной карьерой. Вот, недавно написал необычное произведение для хора Бирмингемского Собора, вместе с тамошней настоятельницей Кэтрин Огл. Это пятиминутное сочинение "How Good It Is", где сам Айомми сыграл на акустической гитаре, а текст, навеянный Псалмом 133, исполнил хор. 

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