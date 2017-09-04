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BLACK SABBATH - официальный магазин Билла Уорда
2017-09-04
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postdateicon От: 04.09.2017 | postauthoricon Автор: от редакции
28 июня на олнайн-платформе для покупки, продажи и изучения музыкального оборудования reverb.com был запущен официальный магазин Билла Уорда. Доступны различные ударные установки, подписанные пластики и барабанные палочки, тарелки и другое оборудование, которое использовалось на гастролях и в студии в течение всей карьеры музыканта. Карьера его в BLACK SABBATH, правда, закончилась малость кривовато - Уорд изначально принимал участие в реюнионе оригинального состава Black Sabbath в 2011 году, но отказался продолжать сотрудничество потому, что ему были предложены несправедливые условия контракта. В то же время другие участники группы намекали на то, что дело было не в этом, а в том, что его физическое состояние не позволяет ему работать с ними на должном уровне. В то же время, именно из эпохи Black Sabbath был предложен самый редкий товар для магазина - пластик для 24-дюймовой бас-бочки, разрисованный вручную, на котором летучая мышь вписана в слово "black". Он использовался Уордом в туре в поддержку альбома 'Sabbath Bloody Sabbath' в 1973 -1974 годах. Впрочем, кого-то заинтересуют и артефакты эпохи Bill Ward Band (установка Premier Apple Sparkle Fade из шести предметов); Mythology (первый "подростковый" набор из пяти тарелок Zildjian) и прочее. Однако в целом карьера барабанщика далека от завершения - и недавно Уорд принял участие в создание нового коллектива Day Of Errors.

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