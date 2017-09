MOTLEY CRUE - Никки Сиккс перенес операцию

Поделиться новостью: ...и ещё:

25 июля Никки Сиккс перенес операцию по сшиванию порванных мышц плечевого пояса и бицепса. А в апреле ему сделали протезирование тазобедренного сустава. Несмотря на то, что его так капитально "подлатали" Сиккс заявил, что "неофициально завязал" с гастролями и хотел бы посвящать всё время жене и детям". Вот только последнее больше похоже на фантазию - потому как проектов и затей у Сиккса по уши! Он работает над двумя альбомами группы Sixx:A.M., над двумя книгами, над экранизацией мемуаров MOTLEY CRUE 'The Dirt', которую снимает компания Netflix, и над театральной постановкой по мотивам своей автобиографии 'The Heroin Diaries'. Также Сиккс ведет переговоры с телешоу American Idol об участии в качестве судьи. А ещё в этом году исполняется 10 лет с даты выхода мемуаров Никки Сиккса 'The Heroin Diaries', в которых он описал всего год своей жизни в период записи классического альбома Motley Crue 'Girls Girls Girls' (1987) и гастролей в его поддержку; год, по итогам которого музыкант едва не отправился на тот свет из-за передозировки наркотиков и спиртного. Но нет худа без добра – теперь есть о чем поговорить, и не раз... И вот опять Никки Сиккс решил подзаработать на своей старой беде - с его подачи журнал комиксов Heavy Metal анонсировал визуальную адаптацию этой книги, графический роман. Это первое издание новой серии, в которой будут издаваться работы, посвященные песням и жизненному опыту самых выдающихся музыкантов. Вместе с Сикксом адаптацией его "дневников" к формату комиксов занимается Ранц Хозли, известный по работе с Тори Эймос над ее графическим романом 'Comic Book Tattoo'. 150-страничный том будет представлен в альбомном формате и выпущен в нескольких коллекционных изданиях.