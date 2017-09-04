﻿ DarkCity | ведущее издание о тяжёлой и рок музыке - MOTORHEAD и британские ученые
Подписной индекс 36900
avto
Баннер
MOTORHEAD и британские ученые
2017-09-04
Читателей онлайн - 114

    



postdateicon От: 04.09.2017 | postauthoricon Автор: от редакции
Знаменитые своими удивительными открытиями британские ученые назвали ископаемые останки гигантского крокодила юрского периода вовсе не Геной, а именем покойного фронтмена MOTORHEAD - Лемми! Правда, это оказался не совсем крокодил. Существо, именованное Lemmysuchus obtusidens с черепом длиной около метра и общей длиной 5,8 метров жило около 164 миллионов лет назад и вообще-то называлось телеозавр. Конкретный образец, о котором идет речь, выставлен в Музее естествознания и был выкопан коллекционерами в начале XX века в глиняном карьере недалеко от Питерборо в графстве Кембриджшир, просто ранее его ошибочно принимали за морского крокодила. Теперь появились новые данные и истина установлена - стало понятно, что это телеозавр особого, не имеющего пока названия рода. И вот это самое новое название и предложила куратор Музея естествознания и поклонница Motorhead Лорна Стил…


﻿
Поделиться новостью: ...и ещё:
 
﻿
Также читайте:



Журнал Dark City совместно с интернет-магазином RockMarket.ru объвляют о беспрецедентной акции: в продажу выставлены АРХИВНЫЕ НОМЕРА ЖУРНАЛА DARK CITY, год выпуска которых начинается с 2001 года. Товар является раритетным и количество каждого из номеров журнала строго ограничено (5-10 экземпляров). Не упустите свой шанс!






Хотите купить СВЕЖИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА DARK CITY по самой низкой цене? Тогда вам прямая дорога в павилион B2-097 “Иностранная Пресса”, что на втором этаже "Горбушкиного Двора"!

Copyright © 2000 - 2017. All Rights Reserved.
TopList :: Map