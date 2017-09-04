MOTORHEAD и британские ученые

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Знаменитые своими удивительными открытиями британские ученые назвали ископаемые останки гигантского крокодила юрского периода вовсе не Геной, а именем покойного фронтмена MOTORHEAD - Лемми! Правда, это оказался не совсем крокодил. Существо, именованное Lemmysuchus obtusidens с черепом длиной около метра и общей длиной 5,8 метров жило около 164 миллионов лет назад и вообще-то называлось телеозавр. Конкретный образец, о котором идет речь, выставлен в Музее естествознания и был выкопан коллекционерами в начале XX века в глиняном карьере недалеко от Питерборо в графстве Кембриджшир, просто ранее его ошибочно принимали за морского крокодила. Теперь появились новые данные и истина установлена - стало понятно, что это телеозавр особого, не имеющего пока названия рода. И вот это самое новое название и предложила куратор Музея естествознания и поклонница Motorhead Лорна Стил…