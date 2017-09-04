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QUEEN - неизданное...
2017-09-04
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postdateicon От: 04.09.2017 | postauthoricon Автор: от редакции
Британский музыкант Дэвид Боуи и лидер рок-группы QUEEN Фредди Меркьюри записали несколько совместных песен, которые по сей день неизвестны человечеству. Об этом сообщил бывший тур-менеджер Queen Питер Хинс. Говоря о процессе записи трека "Under Pressure", соавторами которого стали Боуи и Меркьюри, Хинс отметил, что тогда был создан и другой материал, который не был издан. Он лично присутствовал на студии, когда артисты исполняли и сводили композиции, и уверен в том, что записи сохранились. В числе песен, записанных Боуи и Меркьюри, он называет кавера на классические рок-хиты "All The Way From Memphis" и "All The Young Dudes" группы Mott The Hoople. Информацию эту подтвердил в одном из интервью и бывший гитарист Queen Брайан Мэй...

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