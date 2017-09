KISS - Симмонс решил не пускать козу в огород...

Поделиться новостью: ...и ещё:

20 июня басист и вокалист KISS Джин Симмонс, ранее подавший заявку на регистрацию металлической "козы" в Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США, отозвал её. Он намеревался зарегистрировать свои права на использование данного жеста "в индустрии развлечений, а именно, на живых выступлениях музыкантов, личных выступлениях музыкантов" ссылаясь на то, что жест был впервые использован именно им в рекламной продукции 14 ноября 1974 года в связи с началом тура Kiss в поддержку альбома 'Hotter Than Hell'. Но никогда не следует недооценивать силу общественного мнения – больно уж многие металлисты были возмущены действиями Симмонса. К тому же юристы уверяют, что получить одобрение для заявки Симмонса было бы очень трудно, потому что данный жест "приобрел слишком общий характер". Вдова Ронни Джеймса Дио, Венди, также раскритиковала Симмонса за попытку зарегистрировать данный знак как свою торговую марку: "Пытаться делать деньги на чем-то подобном просто отвратительно. Этот жест принадлежит всем, и поэтому он не принадлежит никому… Это всеобщее достояние". И еще одна новость - необычная книга Джина Симмонса появится на прилавках книжных магазинов 14 ноября. Это 'On Power: My Journey Through The Corridors Of Power And How You Can Get More Power' - как ни странно, советы о том как заработать денег и стать богатым! А точнее, это книга излагает его философию власти – как получить ее, сохранить и использовать для зарабатывания денег. Ну, наверное Симмонс имеет право давать такие советы. Ведь единственное, чего ему в жизни не удалось - так это запатентовать "козу"!