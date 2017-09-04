AC/DC - машина перевернулась

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Машина вокалиста AC/DC Брайана Джонсона перевернулась во время квалификационного заезда автогонок знаменитостей Celebrity Challenge Trophy, которые проходили в рамках фестиваля Silverstone Classic. Сам Джонсон не пострадал. Но он не смог выйти на старт гонок, в которых около 30 автомобилей Austin A30 и A35 состязались на трассе Гран-При протяженностью 3,66 мили. Для участия в этих гонках всяких там знаменитостей делят на пять команд "по профессиям". Наставником каждой команды является какой-нибудь известный гонщик. Призовой фонд состязаний составлял 10.000 фунтов стерлингов, но в любом случае выигранные призы передаются официальному партнеру мероприятия – фонду по борьбе с раком предстательной железы Prostate Cancer UK. Так что Джонсон ничего не потерял... Впрочем, именно всякие автогонки привели его к преждевременному завершению музыкальной карьеры - в ходе одного из заездов у него лопнула барабанная перепонка, и теперь выступления в крытых залах грозят ему полной потерей слуха. И на сей счёт он получил строгое предупреждение от врачей, касающееся невозможности дальнейших гастролей. И вынужден его выполнять!