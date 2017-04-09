OZZY OSBOURNE - откровенная автобиография дочери...

25 апреля в издательстве G.P. Putnam's Sons выйдет откровенная автобиография дочери Оззи Озборна, Келли Озборн. Книга 'There Is No F*cking Secret: Letters From a Badass Bitch' - это серия историй, затрагивающих самые болезненные темы - начиная от рака ее матери, Шарон Озборн, и заканчивая недавним "расистским" скандалом, разразившимся вокруг самой Келли. Британская певица, актриса и модельер во время американской "предвыборной гонки" при обсуждении кандидатуры Дональда Трампа на одном из телеканалов заявила: "Если вы выгоните всех латиноамериканцев из нашей страны, то кто тогда будет чистить ваш сортир, Дональд Трамп?" Однако вовсе не эта блестящая мысль легла в основу её книги. "Это мои письма, мои заметки о людях, местах, ситуациях, обстоятельствах, моих мыслях, о том, что сделало меня тем человеком, каким я сейчас являюсь. Это для того, чтобы люди перестали спрашивать, в чем мой секрет, чтобы они знали, через что мне пришлось пройти в жизни и, конечно же, я хочу поделиться своим жизненным опытом. Возможно, этим я помогу другим людям". "Чистить туалеты" - хочется добавить. В общем, яблоко от яблони... Сам же OZZY OSBOURNE, которому после похода "налево" был поставлен странный диагноз "сексуальная зависимость" довольно долго терпел распространяемые прессой слухи о своих успехах в "лечении" этого "недуга"; терпел ровно столько, сколько надо было, чтобы вся эта история с его изменой утихла. И потом сказал откровенно: "Я играю в грёбаной рок-группе, не так ли? У нас всегда есть поклонницы, а я просто попался. Не думаю, что я сексуальный наркоман". И отстоял, таким образом, своё законное право на "лево"! Но, в конце концов, у него есть дела посерьезнее. В настоящий момент Оззи завершил свой прощальный тур с Black Sabbath и работает над новым сольным альбомом. Его первое сольное выступление пройдёт 16 июля, в последний день фестиваля Chicago Open Air... Так что музыкальная и половая жизнь продолжается!
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