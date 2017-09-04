Поделиться новостью: ...и ещё:

Итак, после того как OZZY OSBOURNE отдал приказ о возвращении старого доброго гитариста Закка Уайлда в свою группу, состоялось и их историческое шоу на фестивале Rock USA в городе Ошкош, штат Висконсин. Это было первое их местное выступление после недавнего воссоединения и многие высказывали сомнения по поводу его исхода. Но всё прошло очень хорошо - остались довольны и публика, и Закк Уайлд, и сам Оззи... Так что совместная работа продолжилась - буквально через несколько дней на фестивале Chicago Open Air 2017 их снова можно было видеть на сцене вместе. И, как говорится, понеслась душа в рай! Теперь стало известно, что Оззи со своей командой, включая Закка, выступит на "сдвоенном" фестивале Ozzfest Meets Knotfest. Эти два мероприятия попытались слиться воедино еще в прошлом году - видать, не от хорошей жизни. Шаг был правильный, потому как им удалось собрать 75.000 зрителей! На 4 и 5 ноября этого года в калифорнийском городишке Сан Бернандино запланирован новый такой "гибрид". При этом регулярные участники Ozzfest во главе с Оззи будут выступать 4 ноября, а звезды Knotfest (вроде Роба Зомби и Мерлина Мэнсона) выступят на другой день; интересно, что сами Slipknot в этом году участвовать в фестивале фактически имени самих себя не будут... Зато Оззи, которого и в прошлом году встречали там как триумфатора, теперь уже точно всех звёзд перезвездит!