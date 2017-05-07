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OZZY OSBOURNE станет в этом году хэдлайнером фестиваля Moonstock Festival, который проходит в штате Иллинойс, 21 августа - это будет уже четвертый день мероприятия. До этого, 14 июля, он выступит на фестивале Rock USA в Висконсине, а 16 июля на чикагском фестивале Chicago Open Air. А в начале апреля Оззи и его сына Джека можно было видеть "за кулисами" авторалли 'Texas Motor Speedway's O'Reilly Auto Parts 500' - они общались с участниками команд и слонялись по гаражу. Осборны были "почетными распорядителями гонки" и даже проехались в одном из пейс-каров (так называют специальные машины безопасности) перед стартом мероприятия. Чего же они там забыли? А все очень просто - там снимался очередной эпизод реалити-шоу 'Ozzy & Jack's World Detour', который транслируется по каналу History...